Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 23 мая 2026 года, на юго-востоке Москвы произошел пожар в административно-складском здании. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, люди покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарных.
Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по городу Москве. Пожар произошел по адресу: улица Стахановская, дом 6, строение 6. Загорелась складируемая продукция в административно-складском здании.
На месте происшествия работают пожарные подразделения. Пламя оперативно локализуют, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения. Информация о площади пожара уточняется.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В МЧС подчеркнули, что люди покинули здание самостоятельно еще до прибытия пожарных расчетов. Эвакуация прошла без паники, сотрудники и посетители успели выйти на улицу до того, как огонь распространился.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
Официальная причина пожара пока не установлена. На месте работают дознаватели МЧС, которые выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности или неисправности электрооборудования. Точные причины станут известны после завершения проверки.
Последние новости и развитие ситуации
По последним данным, открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжают проливку конструкций и разбор завалов. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Движение транспорта по улице Стахановская может быть ограничено, водителей просят выбирать пути объезда.
Ситуация находится на контроле у столичного главка МЧС. Информация о ходе тушения и причинах пожара будет обновляться. Следите за новостями.