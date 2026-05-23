С собаками можно: где смотреть кино с питомцем

С громкой премьеры начался в этом году сезон в летнем кинотеатре «Кинопорт» на Северном речном вокзале – там бесплатно показали новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» (по-английски – «In the Grey», что означает: фильм о теневых деньгах, которые коммерсанты предпочитают утаивать).

- Режиссер рассказывал, что фильм родился из истории от одного из его друзей, который смог отследить 50 млрд долларов, которые куда-то «испарились». Гай Ричи снизил в фильме сумму до одного миллиарда, но оставил внутри киноленты все, за что его любит зритель: перестрелки, погони и фирменный юмор, - рассказал руководитель «Кинопоиска» Николай Буц.

По его словам, платформа вместе с департаментом транспорта Москвы тщательно выбирала репертуар на ближайшие 4 месяца работы летнего кинотеатра на Северном речном вокзале. В итоге покажут и современное российское кино (в частности – «Волшебник Изумрудного города»), и классику, и новинки. Программа построена вокруг темы путешествий, поэтому предполагаются тематические линейки показов: о космосе, спорте, по литературным произведениям и др.

Сеансы бесплатные, проходят с четверга по воскресенье, анонсы и регистрация – на сайте https://www.kinopoisk.ru/special/kinoport.

И хорошие новости: с едой и напитками (безалкогольными) можно! А еще можно с питомцами – правда, в правилах прописаны лишь собаки до 30 см в холке (и все время киносеанса они должны оставаться на поводке), но, справедливости ради, редкая кошка или какое-то иное животное согласится пойти с хозяином в кино.

Над летним кинотеатром есть навес, так что от небольшого дождя он защитит. В случае природных катаклизмов организаторы обещают заранее уведомлять об отмене сеансов при помощи писем, которые отправят на почту, указанную при регистрации.

- За последние 3 года на Северном речном вокзале провели почти 1,5 тысячи различных культурных мероприятий, которые посетили почти 8 млн человек. Мы надеемся, что кинотеатр под открытым небом станет еще одной точкой протяжения и даст возможность провести время уютно и в доброй атмосфере, - отметила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Сабина Цветкова.

А ЧТО ЕЩЕ

Какие кинотеатры уже открылись...

- В парках: 50-летия Октября (рядом с площадью Семьи), «Митино» (около Пенягинского пруда), «Ходынское поле» (около сухого фонтана), плюс в зоне отдыха «Покровский берег» (возле главного входа) и в усадьбе Воронцово (у центральной аллеи). Киносеансы планируют проводить бесплатно каждый день. Предварительная регистрация не нужна, расписание будут публиковать на страницах парков в соцсетях.

- В кинопарке «Москино» (на Центральной площади). Расписание на сайте: https://moskino.ru/events/. Вход свободный при наличии билета на «Киновыходные» (от 1000 рублей за человека)

- Летний кинотеатр во дворике бара «Стрелка» на Берсеневской набережной. Билеты от 500 рублей, расписание тут: https://summercinema.ru/schedule

- На территории южного ландшафтного парка «Острова Мечты» (кстати тоже pets friendly: можно взять с собой питомца, который поместится у вас на руках). Билеты от 1200 рублей, расписание тут: https://dreamisland.ru/objects/summer-cinema

- Кинобар на крыше «Руф» в районе ст.м.«Новослободская», билеты от 1800, расписание тут: https://64e3b733c8e5966922ec39f3.ticketscloud.org/

- Автокинотеатр «Депо. Три вокзала». Кино можно смотреть бесплатно при оплате парковки. Расписание здесь: https://depotrivokzala.ru/movie

… какие еще откроются

- 3 июня начнет работать летний кинотеатр «Москино» в парке «Музеон»

- 10 июня — в парке «Сокольники»

- 15 июня - у Голицынского пруда в Парке Горького.

- Летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ пока не опубликовал афишу, дата его открытия не известна

- Пока что нет анонсов и в летнем кинотеатре в саду им.Баумана (рядом с исторической сценой «Ракушка»)

