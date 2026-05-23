Москвичи учатся играть на летающих тарелках: что это за инструмент

Корреспондент "Комсомолки" научилась играть на ханге. Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этот инструмент сделан из стали, формой напоминает летающую тарелку. Его устройство вроде бы простое и понятное (сталь выгибают в разных местах, чтобы при ударах пальцами она издавала разные звуки). Кажется, будто ханг - инструмент древний.

Ан-нет. Изобрели его в 2000 году в швейцарском Берне двое ученых - Сабина Шерер и Феликс Ронер. Изначально они изучали карибский стальной барабан и африканский глиняный «уду». Совместили идеи – получили новое звучание. Да какое! Говорят, что оно нормализует давление и сердцебиение очищает сознание, а потому часто используется для различных духовных практик. Вот только швейцарцы свое изобретение абы кому не продают и могут отказать в продаже без объяснения причин. Поэтому появился аналог – хэндпан, именно его сейчас используют чаще всего.

Испытать на себе магию звука я решила на мастер-классе. Уверенно записалась сразу на продвинутый - где можно воспроизводить известные мелодии. Потому что - что может быть проще, чем бить руками по тарелке? Тем более, человеку с классическим музыкальным образованием. Администратор вежливо, но настойчиво рекомендовала начать с ознакомительного мастер-класса. И вот почему.

ЛЫСЫЙ МУЖИК В ЛЕСУ

Ханг (и хэндпан, поэтому условно дальше буду называть инструмент хангом) представляет собой две скрепленных металлических «тарелочки». Нижняя называется Гу, в центре нее – отверстие резонатора, которое выпускает звук. Верхняя часть – Динг, на ее вершине – «шишка» (ее тоже называют дингом), она задает основу звучания всего инструмента. Вокруг нее ниже - 8 «ямочек»-мембран, пространство вокруг них звучит на разной высоте. Извлекают такие «нотки» из инструмента руками.

В Россию ханг пришел в 2008 году и довольно быстро «прижился». В руках у преподавателя и музыканта Даны он издает самые разные звуки: от напоминающих удары гонга чуть ли не до перелива колокольчиков. Каждого, кто пришел на мастер-класс, Дана спрашивает, кто как узнал о ханге. Многие вспоминают «лысого мужика». Зовут его Мартин Мальте, и записи его игры-медитации (некоторые длятся часами) набирают миллионы просмотров, рекорд пока что – 31 млн просмотров за часовую игру на ханге утром на поляне в лесу.

Насмотревшись на то, как у профессионалов легко порхают руки на хангом, народ валом валит на обучение. И сталкиваются с суровой реальностью.

- Чтобы извлечь звонкий звук, нужно чтобы кисти рук были максимально расслаблены, а пальцы – указательный или средний, сейчас попробуете, каким вам удобнее работать, - наоборот, напряжены. Бейте первой фалангой, - показывает на своем примере Дана. Делаю, как она говорит. Палец болит, инструменту хоть бы хны. Точнее, он сдает какой-то невнятный гул, слабо похожий на какую-либо ноту.

Я вздыхаю. Кажется, это будет сложнее, чем я думала.

Ханг изобрели в 2000 году в швейцарском Берне двое ученых - Сабина Шерер и Феликс Ронер. Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Через 1,5 часа занятия, когда пальцы уже гудели, а мозг плавился от непривычной работы, мы смогли сыграть короткую мелодию ансамблем.

Для этого пришлось изучить разные виды ударов по хангу, гаммы и условные обозначения, которыми записывают последовательность действий во время игры. Ах да, еще мы одной рукой извлекали звуки, а другой рисовали в воздухе линии, круги и первую букву собственного имени, потому что, как оказалось, этот инструмент требует, чтобы оба полушария мозга погружались в процесс, а левая и правая руки могли действовать независимо друг от друга.

Дана лишь посмеивалась, глядя, какие зигзаги рисуют наши руки в воздухе. По ее опыту легче всего это упражнение, как и в принципе игра на ханге, дается детям. Чем старше – тем сложнее. Хотя сам музыкальный инструмент интересен людям разных возрастов и профессий.

Так что, если вам говорят, что игра на ханге расслабляет, - не верьте. До того момента, как вы, подобно «лысому мужику в лесу» сможете часами медитировать по время игры, сперва придется часами этой самой игре учиться.

Но если честно, оно того стоит. Пять минут взаимодействия в ансамбле не сделали нас великими музыкантами, но показали, чем именно привлекает людей ханг.

- Если вы сейчас думаете, что теперь все знаете о ханге, то спешу вас разочаровать, - Дана показывает нам разные ханги, которые есть у них в школе. И хотя все они сделаны из стали, цвет и звучание у каждого свой. Секрет в том, что разные покрытия и сплавы дают разный звук. Размеры мембран влияют на высоту нот.

А еще под запрос мастера (которых на всю Россию всего не более 100) могут сделать ханг больше (тогда его звучание будет более низким и глубоким) или меньше (самый маленький из существующих хангов – чуть ли не 15 см в диаметре), добавить дополнительных мембран или изменить его звучание с нейтрального на мажорное или восточное. В общем, любой каприз за ваши деньги. И если самый простой «ученический» хэндпан со стандартными 8 «нотами» в России стоит около 100 тысяч рублей, то «навороты» способны увеличить эту цену в разы. Не говоря уж от о том, что настоящий, запатентованный швейцарцами ханг купить сейчас вообще крайне проблематично.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит учиться игре на ханге в Москве (цены в руб.)

Мастер-класс (1,5 часа) – от 1500

Индивидуальное занятие – от 4000

Базовый курс обучения (4-5 занятий по 1,5 часа в группе) – от 9500

Аренда ханга – от 10 000 в месяц

Покупка готового ханга – от 100 000

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Что чувствует врач, когда в руке перестает биться чужое сердце?" Как московские ветеринары спасали животных в майские праздники

Главная цель - выжить: как я спасалась от дрона и бросалась на танк с палкой