"Он нас бьет! Помогите!": У благополучной с виду семьи забрали детей после кошмарного инцидента в лифте в Балашихе

Отец избил детей в лифте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обычная с виду семья из Балашихи стала объектом многочисленных проверок после шокирующего видео, снятого в доме одной из многоэтажек.

На нем видно, как мужчина сперва отборным матом «загоняет» домой двух девочек, обещая, что старшая летом не будет гулять, более того – не поедет к бабушке.

Ревущие навзрыд девочки заходят в лифт, мужчина за ними. Кто-то из соседей подходит и спрашивает у детей, все ли в порядке.

- Он нас ругает! Он нас бьет! Помогите! – кричит старшая девочка.

- Я папа ее, - ухмыляется мужчина в лифте. Двери закрываются, и на плачущую девочку сыпется град ударов. Прямо по голове.

- Пап, пожалуйста, прости, я больше так не буду! – кричит она, но мужчину это не останавливает. Он бьет ребенка до тех пор, пока двери не открываются на нужном этаже.

- Я тебе сейчас дома устрою, - обещает он, и все трое выходят из лифта. Что далее произошло в квартире, не известно.

Дети кричали и просили помощи у соседей. Фото: Кадр видео.

- Эти события произошло как в лифте одного из домов на улице Бояринова в г.о.Балашиха, - прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - В настоящее время мужчина установлен, с ним работают сотрудники полиции.

На видео - 42-летний Дмитрий Коломейченко. Его жена Анна уверяет, что знать не знала об этом ЧП и видео впервые увидела от журналистов. Видела ли на телах детей следы побоев — пока не ясно.

- Семья действительно ранее стояла на хорошем счету. Полная, благополучная, жалоб не было. В том числе, от самих девочек, - рассказали корреспонденту KP.RU собственные источники в правоохранительных органах.

Анна и Дмитрий сейчас объясняются с правоохранительными органами. Детей пока что увезли в больницу на осмотр.

- Уголовное дело возбуждено по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего», - сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области. - Проверяется информация о том, что истязания носят систематический характер. Запланирован ряд следственных действий.

Проверку инициировала также прокуратура Московской области: надзорное ведомство обещает дать правовую оценку родителям девочек и при наличии оснований принять все необходимые меры реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока мама лежала в больнице после семейного скандала, умер её 3-месячный малыш, оставшийся под присмотром отца

«Ты не мужик, раз так поступаешь!»: иностранец сломал нос школьнику, вступившемуся за мать

Сломал нос из-за двоек: отец избил палкой сына после родительского собрания в школе ЕАО