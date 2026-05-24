Москвичка открыла семейный клуб с фортепиано и самоваром в бывшей трансформаторной будке

Теперь в уютном домике можно растопить печь, послушать живую музыку и устроить чаепитие

Краснокирпичные фасады, панорамные окна, камин и живая фортепианная музыка – сейчас сложно узнать бывшую трансформаторную будку в Академическом районе. Теперь здесь семейный клуб и чайная «Человек будущего». Открыла его москвичка Мария Левина, которая просто искала в аренду помещение под кабинет психолога, но создала культурное место, которое уже неофициально называют «Русским домом».

Бывшая трансформаторная будка в Академическом районе стала семейным клубом и чайной «Человек будущего»

Москвичка Мария Левина просто искала в аренду помещение под кабинет психолога, а создала культурное место

Среди пышных зеленых деревьев на улице Шверника виднеется красный особнячок. Раньше это была обычная трансформаторная будка, покрашенная белой краской, внутри стояло оборудование, которое распределяло электроэнергию в районе. Потом в Москве для трансформаторов построили новые помещения, а старые будки оказались пустыми и никому не нужными. Их выставили на торги и стали пытаться как-то приспосабливать – кто под кафе, а кто под аптеку.

Красный особнячок расположен среди пышных зеленых деревьев на улице Шверника в Москве

- Мне хотелось найти помещение, где зимой можно было бы разжечь настоящими дровами камин, почитать классику - Чехова, Афанасьева. Я родилась в Якутии, потом долгое время жила в Иркутске, конечно, мне не хватает огня, печи. И вот, когда я увидела это здание, то все совпало, - рассказывает Мария Левина, основатель семейного клуба. - Внутри не было никакого ремонта, один бетон. Сама придумывала дизайн, хотя такого опыта у меня не было, я всю жизнь работала в другом направлении - инженер-строитель, а по второму образованию – психологом.

Трансформаторная будка оказалась фактически «однушкой» – это 40 квадратных метров

Трансформаторная будка оказалась фактически «однушкой» – это 40 квадратных метров. На ремонтные работы и мебель пришлось потратить около семи миллионов рублей. Здание разделили на два пространства – чайная со столиками и гостиная с фортепиано и камином.

- Мне было важно создать эстетичное место, чтобы я могла здесь принимать клиентов – для беседы с психологом важна атмосфера, уют, красота. Позже мы поняли, что здесь же можно проводить уроки по игре на фортепиано, а после занятий дети могли бы изучать славянскую культуру, пить чай из фарфоровых кружек, а не из бумажных стаканов, чтобы они получали наш культурный код. Мне хочется, чтобы русский дух масштабировался, чтобы русская культура была вокруг нас, - говорит Мария Левина.

За полгода в уютном домике прошли концерты классической музыки, мастер-классы по рисованию, актерскому мастерству и созданию семейного герба, развивающие и обучающие уроки для детей. Хотя изначально не было идеи создавать мастерскую для детей и родителей, концепция семейного клуба пришла постепенно и формируется до сих пор. Местные жители уже стали называть это место «Русским домом» - кто-то приходит посмотреть на колоритный интерьер, кто-то отдохнуть от суеты, кто-то приходит с семьей на концерты классической музыки. Здесь можно часами сидеть пить чай, читать книги, слушать живую музыку – фактически дача среди высоток.

Изразцы специально привезены из Ярославля, а десятилитровый самовар - из Тулы

- Мы специально привезли изразцы из Ярославля, десятилитровый самовар из Тулы. Кстати, я долго сопротивлялась, чтобы не подавать в чайной кофе, но пока сдалась – мы купили кофемашину. Но моя душа больше лежит к русской культуре - пить чай, мы подаем его с сушками. У нас и гирлянды из сушек, на стульях сиденья с птичками, такие же принты на шторах. Но самое главное, что людям интересно сюда приходить, общаться, знакомиться с соседями, - говорит Мария Левина.

Наличник превратился в зеркало

Мечта Марии теперь, чтобы ее идея получила отклик у других москвичей и таких домиков становилось больше. Взяться за второй проект сама пока не готова, так как придется оставить без контроля свое детище – из помощников в семейном клубе у нее только муж и два сына.

Концепция семейного клуба пришла постепенно и формируется до сих пор

- Знаете, я устала от многолетней работы в строительной компании. И сама захотела изменить свою жизнь – наконец-то делать, что нравится. Поэтому здесь я занимаюсь всем сама: придумываю дизайн, наливаю чай гостям, мою чашки и даже полы. Поэтому, когда к нам сюда приходят люди просто попить чай, или родители ожидают детей с мастер-классов, то фактически попадают к нам в гости – в уютный дом. И они знают, что двери нашего дома всегда открыты, - говорит Мария Левина.

Забрать заказ? На насосной станции

В столице по-разному приспосабливают технические помещения. Чаще их разрешают только разрисовать – два года назад сразу на 11 трансформаторных будках появились яркие граффити, среди них Пушкин с «котами учеными», атлант, поддерживающий крышу, Чебурашка и другие герои советских мультфильмов.

Пункт выдачи заказов и химчистку расположили в типовой канализационной насосной станции 50-х годов на востоке Москвы (Орехово-Зуевский проезд, 8а). Ранее в круглом здании находилось агентство недвижимости и маникюрный салон.

Чаще бывшие трансформаторные будки из-за небольшой площади используют, как аптеки и пивные заведения. Известный крафтовый бар на Марьиной Роще закрылся два года назад и на его месте начал работать кофейный корнер с летней верандой.