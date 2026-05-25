Понедельник, 25 мая, станет для москвичей днем смены погодного режима. После теплых и преимущественно сухих выходных, когда воздух прогревался до +25 градусов, погода в Москве резко изменится. Синоптики прогнозируют облачность, небольшие (местами умеренные) дожди и заметное похолодание. Температура воздуха упадет сразу на 5-7 градусов.

Погода в Москве 25 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +18…+20 градусов. Это существенно холоднее, чем в воскресенье. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+10°С. Суточный перепад будет комфортным, но резкое похолодание по сравнению с выходными может стать стрессом для организма.

Осадки в Москве 25 мая 2026 года

Небо над Москвой будет облачным. Ожидается небольшой дождь, который местами может усиливаться до умеренного. Осадки будут идти в течение большей части дня, так что зонты и непромокаемая обувь станут обязательными спутниками москвичей. Ночью дождь продолжится, но его интенсивность может снизиться.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в понедельник будет западным и северо-западным со скоростью 6–12 м/с — умеренный, но заметный. Атмосферное давление начнет падать: днем 744 мм ртутного столба, ночью — 741 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

Особых предупреждений от МЧС на понедельник пока нет. Однако водителям стоит быть внимательными из-за мокрых дорог и возможного ухудшения видимости в умеренных осадках. Пешеходам не стоит забывать зонты.

Погода в Москве 25 мая — это классический майский день с затяжными дождями и пасмурным небом. Резкое похолодание может стать неожиданностью после теплых выходных, поэтому стоит одеваться теплее и не забывать средства от дождя. Хорошая новость в том, что такая погода продержится недолго — к концу недели характер осадков начнет меняться.