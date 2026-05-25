Почему в российском кино не будет киноляпов с фоном, как в «Терминаторе»

Фото: Василий КУЗЬМИЧЁНОК/Агентство городских новостей «Москва»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

- Вот эта камера снимает четкое изображение на ходу. А сочетание этих четырех камер дает картинку на 360 градусов по ходу движения. Ее потом транслируют на экранах, когда герой какого-то фильма едет в машине, кажется, что пейзаж за его окном движется. На самом деле, он отснят заранее, - объясняет механик камеры Тарас Подлипаев.

Чудо-камеры установлены на небольшом маневренном автомобиле – родстере 2004 года, это 2-местное авто со съемной крышей. Едет по дороге, как обычный участник дорожного движения без дополнительных согласований с ГИБДД, и снимает все, что надо, для киношников.

- На машине установлена система подвесов, специальных креплений, чтобы можно было все быстро собирать и разбирать, - рассказываетоснователь «Кириллин Групп» Николай Кириллин. – Автомобиль постоянно путешествует по стране. Если ехать близко - то своим ходом, если далеко – то чаще в контейнере.

Фото: Василий КУЗЬМИЧЁНОК/Агентство городских новостей «Москва»

- У этого родстера низкая посадка, но сегодня оборудование позволяет делать съемки в трех позициях: как будто едешь на легковом седане, на джипе и даже на грузовике, - озвучивает главное достоинство «путешественницы» гендиректор студии XOVP Юрий Ярушников. - Кажется, что это нюансы, но профессионалы видят разницу. Например, во втором «Терминаторе», когда Арнольд Шварценеггер едет в грузовике, понятно, что сцена снималась на фоне проекционного экрана. Почему? Потому что горизонт «задран» и смотрится ненатурально.

В России всего несколько компаний занимаются подобными съемками. У них постепенно формируется свой банк уже отснятых фонов.

- Мы снимаем на земле, в воде и в воздухе. В зависимости от контракта часть фонов мы можем сделать частью своей базы данных, чтобы можно было использовать их в других проектах, - говорит Николай Кириллин. – Зачем это нужно? Мы снимаем на земле, в воде и в воздухе. В реальности не все кадры можно снять с актером. Просто потому, что не все умеют пилотировать и непонятно, как это снимать в моменте. Поэтому фон готовится отдельно, а актер снимается уже в комфортных условиях в павильоне, когда на экранах транслируется уже готовая картинка.

Так было в фильме «Слон» 2022 года с Павлом Прилучным.

- Там все действие фильма происходит в машине, потому что там герой весь фильм едет и везет деньги на операцию своему тяжело больному сыну, - приводит пример Юрий Ярушников. - Пейзажи, которые мелькают за окном, отсняли подобным образом.

Фото: Василий КУЗЬМИЧЁНОК/Агентство городских новостей «Москва»

НОВЫЙ СЕРВИС

Чтобы подобрать подходящий фон было быстрее и удобнее, «Москино» запускает новый сервис – «Банк фонов «России».

- Платформа «Москино» создана по инициативе мэра Москвы, это единый сервис для кинопроизводителей, где они могут получить все услуги, необходимые для съемок кино. Теперь там появилась новая опция - возможность покупки виртуальных планов Москвы и регионов. Можно приобрести готовый шаблон, а потом воспроизвести его на LED-экранах в любом месте. Или заказать фон, которого в базе еще нет: возможно, какие-то улицы, площади или места, которые пока не отсняты, - объяснил механизм генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов. - Это первый подобный сервис в России. За рубежом есть Driving Plate, у нас теперь – «Банк фонов России».

Работает все просто: на сайте «Москино» в соответствующем разделе можно отфильтровать уже отснятые фоны по городу, времени года, времени суток и даже по эпохе. Ожидается, что услуга будет востребованной, потому что удешевляет производство кино:

- Это действительно так, — подтверждает основатель команды Second Unit Team Кирилл Яновский. — В случае, когда надо что-то доснять, использование небольших команд, подобных нашей, позволяет решать нестандартные задачи. На съемках «Войны и мира» Сарика Андреасяна, к примеру, нужно было в момент придумать, как снять героя на механической лошади. Мы прицепили ее к машине, для чего отсоединили одну секцию крана. Зато сделали крайне эффектные кадры.

Фото: Василий КУЗЬМИЧЁНОК/Агентство городских новостей «Москва»

Кроме того, группы, которые делают такие подсъемы, довольно мобильны и универсальны:

- При необходимости мы можем собраться чуть ли не за полчаса и вдвоем выехать на любой проект, - говорит оператор подвеса Second Unit Team Дмитрий Коваль. – Оборудование такое, что можно ехать на автомобиле со скоростью 160 км в час, а картинка будет стабильна. Кран с камерой тоже универсальный, его можно переставить чуть ли не на любую машину с гладкой крышей. Поэтому нас и зовут не только на съемки полнометражного кино, но и для производства клипов, где нужна динамичная картинка.

Компаний, которые снимают фоны, в России немного, но теперь их базы данных будут объединены в одном месте. Причем компании могут при необходимости «подчистить» картинку от проводок, кондиционеров рекламы — чтобы не было обидных ляпов, если по сюжету фильма на экране должна быть другая эпоха.

- Интересно, что самые востребованные фоны – это Москва и область. Причем спальные районы города, - делится своим опытом Юрий Ярушников. – Конкуренцию городским пейзажам составить могут только обезличенные проселочные дороги – они также требуются для съемок очень часто.

Впрочем, с учетом быстрых изменений городских и природных пейзажей виды одних и тех же локаций регулярно обновляют. Так что «Банк фонов России» будет постоянно пополняться.