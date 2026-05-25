Площадь возгорания в московском хостеле на Монтажной улице достигла 300 кв. метров

Гостиница загорелась на востоке Москвы днем в понедельник, 25 мая 2026 года. Как журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице, до прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули горящее здание. На место уже прибыли специалисты ведомства.

Пожар в гостинице на востоке Москвы 25 мая 2026 года: что известно

Инцидент произошел на улице Монтажная, дом №8, строение 7. Площадь пожара на востоке столицы составляет около 300 квадратных метров. Известно, что данному возгоранию присвоен повышенный ранг.

Рассматривается возможность применения авиации и пожарного поезда для тушения пожара в хостеле, сообщают представители ведомства.

UPD: Площадь пожара к 12:07 по мск возросла до 450 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекатеся более 80 человек и 23 единицы спецтехники.

UPD 2: Возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Около 600 человек эвакуировано. Произошло обрушение кровли.

Пострадавшие при пожаре в гостинице на востоке Москвы 25 мая

Информации о пострадавших спасателям пока не поступало. Причины и детали инцидента в гостинице на востоке Москвы будут известны после ликвидации возгорания.

Как KP.RU писал ранее, пожар на рынке «Тополек» в Новой Москве удалось локализовать в воскресенье, 24 мая. Принятыми мерами в 18:43 распространение огня остановили на площади 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.