Гостиница загорелась на востоке Москвы днем в понедельник, 25 мая 2026 года. Как журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице, до прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули горящее здание. На место уже прибыли специалисты ведомства.
Инцидент произошел на улице Монтажная, дом №8, строение 7. Площадь пожара на востоке столицы составляет около 300 квадратных метров. Известно, что данному возгоранию присвоен повышенный ранг.
Рассматривается возможность применения авиации и пожарного поезда для тушения пожара в хостеле, сообщают представители ведомства.
UPD: Площадь пожара к 12:07 по мск возросла до 450 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекатеся более 80 человек и 23 единицы спецтехники.
UPD 2: Возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Около 600 человек эвакуировано. Произошло обрушение кровли.
Информации о пострадавших спасателям пока не поступало. Причины и детали инцидента в гостинице на востоке Москвы будут известны после ликвидации возгорания.
