Город в движении: Весенний велофестиваль собрал тысячи москвичей

По Садовому кольцу Москвы прокатились участники традиционного весеннего велофестиваля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 24 мая, в Москве состоялся традиционный весенний велофестиваль. Цель проекта, который объединяет в себе спорт, культуру и активный образ жизни, - показать людям преимущество велоспорта как транспорта.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Маршрут велофестиваля проходил по Садовому кольцу в центре Москвы. Старт и финиш были расположены в районе метро «Проспект Мира», а дополнительный стартовый городок находился у метро «Комсомольская». Для безопасности велосипедистам рекомендовалось использовать защитную экипировку: шлем, перчатки и защиту для локтей и коленей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Участником мероприятия мог стать каждый - для этого нужно было зарегистрироваться на официальном сайте. На этапе регистрации можно было также выбрать удобный временной слот.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Велоколонны двигались со скоростью 14-15 километров в час. Ближайшее веломероприятие, а именно детский велофестиваль, состоится 30 мая 2026 года в Москве.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП