Зеркальный лабиринт и лужайки из клевера: Какими будут новые общественные пространства в Москве

Новые общественные пространства откроются в Москве в ближайшие годы. Некоторые из них создадут около жилых комплексов. Другие разместят вдоль Москвы-реки, рядом с деловыми центрами и станциями метро.
В мэрии Москвы рассказали, что и где появится.
В Раменках на западе столицы создадут зону отдыха с садом камней около жилого комплекса. Сюда смогут приходить все желающие.
Что сделают:
- разместят на едином основании трех жилых корпусов многоуровневые зоны отдыха, стилизованные под склон горы;
- откроют два амфитеатра с высаженными там среди деревянных ступеней растениями;
- проложат пешеходный бульвар, напоминающий русло горной реки. Вдоль него появятся арт-конструкции и зеркальный лабиринт;
- соединят прогулочной аллеей места для отдыха, открытый коворкинг, площадки с лабиринтом и настольными играми, сад камней, уличные кафе;
- обустроят смотровую зону с красивым видом на соседний заказник «Долина реки Сетунь», гамаками и подвесными качелями;
- создадут зону для активных игр с площадкой для панна-футбола и столами для настольного тенниса;
- высадят деревья, а также серебристую гортензию, дельфиниум, вероникаструм.
Где: МЦД-4 Поклонная, пр-т Генерала Дорохова, в районе вл. 19, корп. 1 - 3.
В Хорошевском районе на северо-западе Москвы рядом с жилыми домами появится парк с лужайкой из клевера.
Что сделают:
- более 1,2 гектара займут игровые площадки для детей разных возрастов, зоны тихого отдыха и прогулочные дорожки;
- построят два амфитеатра, украшенных подсветкой;
- сохранят уже растущие на участке более 50 деревьев и кустарников, а также высадят новые растения - сосны, клены, ивы, можжевельник, рябинник и спирея;
- высадят аптекарский огород с лекарственными травами;
- поставят качели в виде садовых диванов.
Где: ст. м. «Аэропорт», ул. Викторенко, вл. 16.
Около транспортного узла «Народное Ополчение» благоустроят более 9 гектаров. Там находятся две станции метро - действующая БКЛ и строящаяся Рублёво-Архангельской линии. Плюс к этому здесь соединяются несколько маршрутов наземки.
Что сделают:
- создадут зоны отдыха с деревянными скамейками, фонарями и клумбами;
- высадят новые деревья и декоративные кустарники;
- проложат прогулочные маршруты.
Около сквера расширят проезжую часть, откроют дополнительные пешеходные зоны, а также обустроят наземные переходы и велодорожки. Рядом в новом общественно-деловом комплексе откроются магазины, кафе и рестораны.
Где: ст. м. «Народное Ополчение», на пересечении пр-та Маршала Жукова и ул. Демьяна Бедного.
В Сокольниках на востоке города высадят новый парк с прудом. Для этого подберут такие же растения, которыми украшен соседний парк «Сокольники».
Что сделают:
- разделят зеленое пространство на несколько зон, рассчитанных на семейный или уединенный отдых, занятия спортом, а также для работы на воздухе;
- откроют детские площадки, зону воркаута, площадки для пляжного волейбола и стритбола, секцию сквоша, площадки для пилатеса и йоги, скалодром. А еще поставят столы для пинг-понга, проложат прогулочные, беговые и велосипедные дорожки;
- на берегу северной части пруда разместят места для отдыха с перголами, теневыми навесами, скамейками со столиками, зонами пикников;
- создадут ручей с крупными натуральными камнями и водными каскадами;
- построят амфитеатр в южной части парка и мост над прудом.
Где: ст. м. «Сокольники», ул. Шумкина, в районе вл. 14, корп. 3.
Офисный кластер в районе Лужников дополнит благоустроенное общественное пространство почти на двух гектарах.
Что сделают:
- откроют прогулочный бульвар, а также дорожки для бега и велопрогулок вдоль набережной Москвы-реки;
- высадят крупномерные деревья, кустарники и злаковые травы;
- создадут пешеходную зону около воды с красивыми видами на реку;
- обустроят места для работы на открытом воздухе;
- разместят ресторанные дворики для деловых переговоров и встреч с друзьями, а также торговую галерею;
- поставят мебель из архитектурного бетона с подогревом и лавочки из натуральных материалов;
- сделают несколько велопарковок.
Где: ст. м. «Воробьевы горы», Лужнецкая наб., вл. 2/4.