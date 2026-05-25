Зеркальный лабиринт и лужайки из клевера: Какими будут новые общественные пространства в Москве

Новые общественные пространства откроются в Москве в ближайшие годы. Некоторые из них создадут около жилых комплексов. Другие разместят вдоль Москвы-реки, рядом с деловыми центрами и станциями метро.

В мэрии Москвы рассказали, что и где появится.

СРЕДИ ГОРТЕНЗИЙ

В Раменках на западе столицы создадут зону отдыха с садом камней около жилого комплекса. Сюда смогут приходить все желающие.

Что сделают:

- разместят на едином основании трех жилых корпусов многоуровневые зоны отдыха, стилизованные под склон горы;

- откроют два амфитеатра с высаженными там среди деревянных ступеней растениями;

- проложат пешеходный бульвар, напоминающий русло горной реки. Вдоль него появятся арт-конструкции и зеркальный лабиринт;

- соединят прогулочной аллеей места для отдыха, открытый коворкинг, площадки с лабиринтом и настольными играми, сад камней, уличные кафе;

- обустроят смотровую зону с красивым видом на соседний заказник «Долина реки Сетунь», гамаками и подвесными качелями;

- создадут зону для активных игр с площадкой для панна-футбола и столами для настольного тенниса;

- высадят деревья, а также серебристую гортензию, дельфиниум, вероникаструм.

Где: МЦД-4 Поклонная, пр-т Генерала Дорохова, в районе вл. 19, корп. 1 - 3.

АМФИТЕАТР В ЛУЧАХ СОФИТОВ

В Хорошевском районе на северо-западе Москвы рядом с жилыми домами появится парк с лужайкой из клевера.

Что сделают:

- более 1,2 гектара займут игровые площадки для детей разных возрастов, зоны тихого отдыха и прогулочные дорожки;

- построят два амфитеатра, украшенных подсветкой;

- сохранят уже растущие на участке более 50 деревьев и кустарников, а также высадят новые растения - сосны, клены, ивы, можжевельник, рябинник и спирея;

- высадят аптекарский огород с лекарственными травами;

- поставят качели в виде садовых диванов.

Где: ст. м. «Аэропорт», ул. Викторенко, вл. 16.

ИЗ МЕТРО - В ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС

Около транспортного узла «Народное Ополчение» благоустроят более 9 гектаров. Там находятся две станции метро - действующая БКЛ и строящаяся Рублёво-Архангельской линии. Плюс к этому здесь соединяются несколько маршрутов наземки.

Что сделают:

- создадут зоны отдыха с деревянными скамейками, фонарями и клумбами;

- высадят новые деревья и декоративные кустарники;

- проложат прогулочные маршруты.

Около сквера расширят проезжую часть, откроют дополнительные пешеходные зоны, а также обустроят наземные переходы и велодорожки. Рядом в новом общественно-деловом комплексе откроются магазины, кафе и рестораны.

Где: ст. м. «Народное Ополчение», на пересечении пр-та Маршала Жукова и ул. Демьяна Бедного.

НА БЕРЕГУ ПРУДА

В Сокольниках на востоке города высадят новый парк с прудом. Для этого подберут такие же растения, которыми украшен соседний парк «Сокольники».

Что сделают:

- разделят зеленое пространство на несколько зон, рассчитанных на семейный или уединенный отдых, занятия спортом, а также для работы на воздухе;

- откроют детские площадки, зону воркаута, площадки для пляжного волейбола и стритбола, секцию сквоша, площадки для пилатеса и йоги, скалодром. А еще поставят столы для пинг-понга, проложат прогулочные, беговые и велосипедные дорожки;

- на берегу северной части пруда разместят места для отдыха с перголами, теневыми навесами, скамейками со столиками, зонами пикников;

- создадут ручей с крупными натуральными камнями и водными каскадами;

- построят амфитеатр в южной части парка и мост над прудом.

Где: ст. м. «Сокольники», ул. Шумкина, в районе вл. 14, корп. 3.

БЕГОМ, ПЕШКОМ И НА ВЕЛИКЕ

Офисный кластер в районе Лужников дополнит благоустроенное общественное пространство почти на двух гектарах.

Что сделают:

- откроют прогулочный бульвар, а также дорожки для бега и велопрогулок вдоль набережной Москвы-реки;

- высадят крупномерные деревья, кустарники и злаковые травы;

- создадут пешеходную зону около воды с красивыми видами на реку;

- обустроят места для работы на открытом воздухе;

- разместят ресторанные дворики для деловых переговоров и встреч с друзьями, а также торговую галерею;

- поставят мебель из архитектурного бетона с подогревом и лавочки из натуральных материалов;

- сделают несколько велопарковок.

Где: ст. м. «Воробьевы горы», Лужнецкая наб., вл. 2/4.