Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Ростеха Сергей Чемезов открыли в Чехове терминал временного хранения на 60 тысяч контейнеров

В Подмосковье заработал новый терминал для хранения порожних контейнеров. На площади в 30 гектаров можно одновременно разместить более 60 тысяч 20-футовых (они имеют в длину 6,1 м) контейнеров! Терминал в городском округе Чехов будут использовать для своих нужд крупные железнодорожные и логистические перевозчики. Причем, не только российские и китайские компании, работающие на экспорт-импорт.

Одной из уникальных особенностей этого терминала является инспекционно-досмотровый комплекс «Портал», который разработан предприятиями, входящими в Госкорпорацию Ростех. Он работает как огромный и очень мощный рентген, благодаря которому для проверки груза каждый контейнер не нужно разгружать. Оператор сразу видит на экране все содержимое металлического бокса. В том числе «Портал» помогает определять и потенциально опасные предметы и вещества - если таковые внутри имеются.

В открытии нового терминала приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Ростеха Сергей Чемезов.

Андрей Воробьёв отметил, что сегодня на территории Подмосковья действуют около 50% всех логистических комплексов и складов России!

- Это связано с большой торговлей, с распределением экспорта, импорта, - рассказал губернатор. - Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение - ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы все, что происходит на территории наших регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами также стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги, новые рабочие места.

На помощь пришли ученые Ростеха. Благодаря их новой разработке можно не только «просветить» все контейнеры, которые хранятся на складах в Подмосковье, но и оцифровать их - хранить все данные об их содержимом в единой базе.

- Поэтому, Сергей Викторович (Чемезов, глава Госкорпорации Ростех, - Авт.), я хотел поблагодарить всех инженеров, команду, которая занималась этой разработкой, - сказал Андрей Воробьёв. - Очень надеемся, что здесь реализуются планы по расширению, по экспансии бизнеса. Все мы это приветствуем, потому что и налоги, и все, что связано с экономикой, имеет большое значение.

«Портал» может в круглосуточном режиме пропускать до 120 машин в час. Это значит, что простои перевозчиков будут минимизироваться.

- Ростех готов произвести и поставить необходимое количество портальных и мобильных комплексов для оснащения логистических центров Московской области и других регионов страны, - отметил Сергей Чемезов. - Технология уже доказала свою эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируется более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве.

По словам главы Ростеха, ведутся разработки по интеграции в «Портал» искусственного интеллекта. Это сделает уникальную технику еще более эффективной.

- В перспективе ИИ возьмет на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы и оболочные взрывчатые вещества, - сообщил Чемезов.

Стоит отметить, что на данный момент примерно каждый четвертый сотрудник запущенного терминала является ветераном специальной военной операции. Возвращающиеся из зоны СВО жители Чехова рассматриваются на новые вакансии в приоритетном порядке.