Погода 26 мая в Москве обещает сильно испортиться. Советуем москвичам и гостям столицы одеваться теплее перед выходом из дома, а также захватить с собой зонт, чтобы не промокнуть и не простудиться.

Погода в Москве 26 мая 2026: температура воздуха

Во вторник, 26 мая, в Москве прогнозируется понижение температуры, облачная погода, а также небольшие осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, местами умеренный. На столбиках термометров можно будет увидеть +13...+15 градусов. Ночью же температура понизится до +7...+9 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, однако иногда его порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составляет 739 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Во вторник, 26 мая, в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, а также ветер порывами до 15-17 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности в Москве

В Москве и Московской области с 21:00 понедельника, 25 мая, до 21:00 вторника, 26 мая, введен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Ветер. Период предупреждения с 21:00 25 мая до 21:00 26 мая. Местами в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с», - отмечается в сообщении.

