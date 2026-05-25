Хабаровские и китайские школьники представили роботов и нейросети на конкурсе инноваций

Мероприятие прошло в Хабаровске в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, старт которым на прошлой неделе дали президенты двух стран.

В этом году в очной защите участвовал 31 проект по четырем направлениям: «Энергетика и экология», «Информационно-коммуникационные технологии», «Агротех и сельское хозяйство», а также социальные проекты.

Участники соревновались в двух возрастных категориях: младшие (до 13 лет) и старшие (14–18 лет). Среди представленных разработок — возобновляемая энергетика, системы на основе ИИ и проекты для маломобильных групп населения.

В старшей группе первое место присудили сразу нескольким командам. Чжан Юньсян и Ху Минсюань из КНР создали дистанционно управляемого гусеничного робота-дезинфектора. Егор Горельченко и Дарья Солдатенкова из Хабаровска разработали экосистему для управления нейросетевыми модулями. Матвей Васильев представил автономное судно «Sakura» для исследования рельефа рек и озер, а Анна Номаканова изучила возможность выращивания томатов в условиях Арктики.

В младшей возрастной группе победу разделили проекты «Страж черного кристалла» (система оповещения о задымлении в шахтах), «Умная мусорная корзина с голосовой классификацией» и программируемая гусеничная механическая рука с дистанционным управлением.

Помимо защиты проектов, китайские школьники за три дня познакомились с работой Краевого центра образования и гимназии восточных языков № 4, посетили зоосад «Приамурский» и краеведческий музей имени Н. И. Гродекова.

Добавим, что с 1 сентября 2025 года в Хабаровском крае стартовал региональный проект «Модель полилингвального непрерывного образования». Пилотные группы работают в детских садах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, для дошкольников разработан уникальный курс прогулок на китайском языке.