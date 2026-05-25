«Приятно приезжать в спортивный город»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил тренеров училища олимпийского резерва в Чехове

В 2026 году команды воспитанников училища олимпийского резерва (УОР) подмосковного Чехова выиграли золотые награды чемпионатов России во всех четырех юношеских возрастах - до 17 лет, до 18 лет, до 19 лет, до 22 лет. Это первый в истории нашего спорта случай такого тотального доминирования. Стоит добавить в копилку УОР и победу на первенстве России по водному поло среди юношей до 17 лет… Но гандбол для Чехова – это особая история. Ведь именно здесь базируется самый титулованный клуб России. «Чеховские медведи» на данный момент 21 раз (!) выигрывали национальный чемпионат. И смену здесь растят под стать легендам.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Чехов губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил училище олимпийского резерва, чтобы наградить тренеров, воспитавших новоявленных победителей юношеских первенств России, и пообщаться с самими ребятами.

- Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы радуемся вашим победам — стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живете, объединяете лучших педагогов, лучших тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман — человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет — Владимир Салманович Максимов (президент и тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи», - Авт.). В жизни очень важны наставники — это и друзья, и родители. Но тренер вообще имеет особый статус, особый подход. Он знает твои черты характера, твои сильные и слабые стороны и умеет мотивировать на то, чтобы ты сделал невозможное.

К слову, изначально училище умело узкий профиль – здесь готовили только будущих гандболистов. Но с 2014 года число видов спорта увеличили. Сегодня здесь занимаются около 200 ребят, и помимо гандбола здесь есть группы по водному поло, синхронному плаванию, художественной гимнастике, боксу, а также другим видам. С учащимися занимаются 18 тренеров и 24 преподавателя.

Владимир Максимов в беседе с губернатором отметил, что залог нынешних успехов юношей из УОР – прекрасная материальная база училища.

- Прекрасные условия для тренировок и комфортное общежитие дают свои плоды — у всех команд отличные результаты. Уверен, эти успехи будут только множиться. В этом году наши юные гандболисты завоевали 4 золотые медали в разных возрастных категориях. Это лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении — растим собственный резерв для главной команды, а не покупаем готовых игроков.

К слову, каждый четвертый из более 1 тысячи выпускников за два десятка лет работы училища представлял Россию на международных соревнованиях разного ранга. Самой титулованной звездой УОР называют 5-кратную чемпионку мира по синхронному плаванию Веронику Калинину.

В национальных сборных России по разным видам спорта прямо сейчас насчитывается 48 воспитанников УОР. 9 спортсменов входят в текущий состав «Чеховских медведей».