На обновленном Ленинградском вокзале разогнали мобильный интернет

Модернизация сети связи на Ленинградском вокзале в Москве позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 350 Мбит/с. Кроме того, выросло качество голосовых вызовов. Об этом рассказали в МТС, специалисты которой установили новое оборудование для абонентов компании.

Масштабная реконструкция Ленинградского вокзала продолжалась почти два года. Здание вновь открыли для пассажиров 22 мая. Подрядчики провели реставрацию фасадов, обновили интерьеры и инфраструктуру внутри. До закрытия транспортный хаб ежедневно обслуживал около 150 тысяч пассажиров. По планам властей, с запуском высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург трафик вырастет до полумиллиона пассажиров.

Для улучшения покрытия и расширения пропускной способности сети в здании вокзала инженеры компании установили оборудование базовой станции (с нее сигнал уходит на устройства абонентов) в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100 по технологии MIMO 2x2. Она позволяет более эффективно использовать частотный ресурс. Проще говоря, распределяет нагрузку на оборудование так, чтобы качество связи и скорость интернета не падали, когда кратно растет число абонентов в сети.

Установленное оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости, которой с запасом хватает на воспроизведение потоковых видео, стриминг музыки, соцсети. Через сеть можно звонить, в том числе с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет), на всей территории вокзала, включая цокольный этаж, новые зоны ожидания, кассового обслуживания и коворкинга, кафе и технические помещения.

— Ленинградский вокзал — старейший вокзал страны, которым ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров. Он по праву является одной из визитных карточек Москвы и одним из крупнейших объектов столичного транспортного каркаса. Безусловно, улучшение качества связи в таком значимом для миллионов людей месте имеет для нас приоритетное значение. Не отставая от работ по обновлению самого здания вокзала и модернизации всех его инженерных систем, мы, в свою очередь, провели работы в нашей зоне ответственности — улучшили покрытие и расширили емкость мобильной сети связи, чтобы пассажиры и сотрудники вокзала могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами и общаться, — сообщил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев.