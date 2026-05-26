Шишки, земляничные листья, черемша: что полезного, кроме грибов, можно найти в лесах Подмосковья прямо сейчас

В последние дни этого жаркого, почти июльского мая, все процессы в природе ускорились, опережая традиционный календарь на пару недель. Рассказываем, за какими полезными и вкусными лесными дарами пора поспешить.

Главное лакомство мая

Начну, пожалуй, с того, что никак нельзя пропустить, потому что окно сбора - недели три, не больше, и отсчет уже пошел! Я, конечно, о сосновых шишках, которые невероятно вкусны и полезны, если, конечно, их правильно приготовить. Варенье из сосновых шишек - настоящее лекарство от зимней простуды, кашля и хандры, и при этом деликатес, которым не стыдно угостить самых притязательных гостей. Конечно, его можно и купить, но стоит оно весьма дорого, а когда вы начнете собирать шишки - поймете, почему эта цена вполне оправданна. Но зато зимой одна лишь баночка этого чуда янтарного цвета, с ароматом хвои, смолы и мёда, поможет вам моментально оказаться в летнем сосновом бору, пока на дворе метель.

В молодых сосновых посадках Подмосковья, которых особенно много на востоке области, сосновые шишки еще неделю назад достигли вполне собирабельного размера в пару - тройку сантиметров. Это особый мир, в котором воздух наполнен целебными фитонцидами, дышится свежо, легко и приятно. Деревьям там по паре десятков лет, а нижние ветки на уровне вытянутой руки. На них и надо собирать шишки, которые заметить не сложно: ярко-зелёные, мягкие, с прошлогодними не спутать. Главный тест спелости: нажмите на шишку ногтем: если он легко её протыкает, остаётся след или капелька смолы - шишку можно брать. Если ноготь не входит - шишка переросла.

Ингредиенты:

1 кг молодых сосновых шишек

1 кг сахара (на каждый литр готового отвара)

вода - около 2 литров

сок половинки лимона (по желанию, для красивого цвета)

Рецептов варенья из сосновых шишек много, но объединяет их одно: долгая, мучительная и неоднократная варка, главная задача которой - сделать твердые шишки мягкими. Это не земляничную «пятиминутку» сварить. Но, поверьте, результат стоит усилий!

Сперва переберите шишки, оторвите у них жесткие деревянные «хвостики», промойте, и в кастрюле залейте водой так, чтобы она покрывала шишки на два пальца сверху. Доведите до кипения, затем варите на медленном огне минут сорок. Кухня почти сразу наполнится приятным смолистым ароматом. Затем слейте отвар в отдельную посуду, шишки временно отложите, а на каждый литр отвара добавьте килограмм сахара, и вновь поставьте на огонь, размешав до полного растворения сахара. Верните в сироп уже остывшие шишки, и варите на самом слабом огне ещё полтора - два часа. Сироп загустеет, станет янтарного цвета. Если получится не сразу - не переживайте, пробуйте. Поначалу и у меня вместо жидкого сиропа порой выходила карамель, - тоже, конечно, вкусная и смолянистая, но не варенье.

В самом конце варки добавьте лимонный сок, разлейте по стерилизованным банкам. Шишки в варенье тоже съедобны, вкусные, мягкие, как цукаты! Их разжёвывают, как леденцы, или подают к чаю как десерт.

Сныть - съедобный сорняк

Если бы я составлял список самых недооценённых растений, сныть в нем заняла бы первое место. Дачники ее проклинают: душит грядки и газоны, не берётся ни лопатой, ни гербицидами. Но что нельзя убить, то можно просто... съесть. В лесу сныти тоже хватает.

Как известно, преподобный Серафим Саровский, три года питался почти исключительно снытью во время своего подвига молчания. Сам рассказывал: «Я рвал ее да в горшок клал, немного вольешь, бывало, в него водицы - славное выходит кушанье. На зиму я снитку сушил и этим одним питался, а братия удивлялась, чем я питался. А я снитку ел…».

Сейчас, в конце мая, сныть ещё молодая, нежная, сочная, срывайте ещё не развернувшиеся листочки с кусочком черешка, они светло-зелёные, блестящие, с ароматом, чем-то отдалённо напоминающим петрушку с морковью. Как только листья полностью развернутся и огрубеют, станут жёсткими и горькими.

Рецепт 1. Зелёные щи из сныти

300 г молодой сныти

100 г щавеля (по желанию)

4 средних картофелины

1 морковь, 1 луковица

2 яйца вкрутую

сметана, соль, чёрный перец, лавровый лист

Сварите овощной бульон с картошкой. Морковь и лук обжарьте на масле, добавьте в кастрюлю. Сныть мелко нарежьте, забросьте за 5 минут до готовности, долго варить не нужно. Подавайте с половинкой варёного яйца и ложкой сметаны.

Рецепт 2. Весенний салат из сныти

Молодые листья ошпарить кипятком, откинуть на дуршлаг, дать стечь. Мелко нарезать. Добавить варёное яйцо, зелёный лук, редиску. Заправить сметаной или растительным маслом с лимонным соком. Соль, перец. Просто, быстро, вкусно и невероятно полезно - в сныти много витамина С, каротина, эфирных масел.

Крапива - жгучая польза

Молодая крапива, пока стебли не начали цвести и не вытянулись выше колена - настоящий кладезь полезностей. В конце мая вдоль всех подмосковных речушек и лесных троп нарастают ее целые поля, не пройти. У молодой крапивы, которая пока не зацвела, берут лишь верхушки, с молодыми листочками. Их достаточно обдать кипятком, и жгучесть пропадет! Но собирать крапиву, конечно, нужно в перчатках. А витамина С в крапиве больше, чем в лимоне, а железа больше, чем в говядине.

Крапивные щи делаются по той же технологии, что и из сныти.

Но можно сделать еще крапивный смузи: это когда горсть предварительно ошпаренной крапивы, яблоко, огурец, лимонный сок, плюс вода, просто взбивают в блендере. Звучит странно, но зато вкус освежающий и приятный.

А крапива как начинка для пирогов, с яйцом и луком - это же классика русской кухни.

Черемша - дикий аромат леса

В подмосковных лесах черемшу найти непросто, я знаю всего пару таких мест на юге, в сторону Тульской области, любит расти она в сырых ольшаниках, да по берегам лесных ручьёв. Листья в конце мая у черемши мягкие, сочные, с острым чесночным ароматом, по форме напоминают ядовитые листья ландыша, но насыщенный чесночный аромат, стоит только лист размять, оставит всякие сомнения. Черемшу можно есть свежей, «прямо с куста», добавлять в салаты, пельмени, омлеты, а маринованная черемша - деликатес, который хранится всю зиму.

Для маринования идеально подходят молодые листья с черешками, собранные до цветения, пока растение не выпустило стрелку с белым зонтичным цветком. Именно такая черемша нежная, сочная и не жесткая. Если вы опоздали, и стрелки уже пошли, берите только черешки, листья будут грубоваты.

Главное правило при сборе: срезайте листья ножницами, не выдергивая с корнем. Луковица должна остаться в земле, тогда на следующий год черемша вернется на то же место.

Вам понадобятся:

Черемша - сколько собрали

Вода - 1 литр

Соль - 2 столовые ложки

Сахар - 1 столовая ложка

Уксус столовый 9% - 100 мл

Лавровый лист - 2-3 штуки

Перец черный горошком - 5-6 штук

Перец душистый - 3-4 штуки

Чеснок - по желанию, 2-3 зубчика

Черемшу хорошо промойте, переберите, обсушите, и плотно уложите листья в чистые стерилизованные банки. Добавьте лавровый лист, перец, чеснок. Приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения, помешайте до полного растворения, снимите с огня и добавьте уксус. Горячим маринадом залейте банки до самого края, закройте, и переверните банки вверх дном, укутав полотенцем, и оставьте остывать. После полного остывания уберите в холодильник или погреб.

Варенье из одуванчиков

Одуванчик дачники любят не больше, чем сныть: это на поле он прекрасный цветок, словно яркий лучик солнца, а на участке - такой же злостный сорняк. Но зато варенье из одуванчика - одно из самых вкусных и полезных, по цвету и консистенции почти неотличимо от пчелиного мёда, по вкусу - нежное, цветочное, с лёгкой горчинкой.

Ингредиенты:

400 шт. одуванчиков (только жёлтые лепестки, без зелёного цветоложа)

1 кг сахара

500 мл воды

1 лимон

Собирайте цветы одуванчика в сухую солнечную погоду, в первой половине дня, когда они полностью раскрыты, но только не у пыльной дороги. Самая кропотливая часть сбора - отделить жёлтые лепестки от зелёного цветоложа, дающего горечь. Это медитативный процесс, так что запаситесь терпением и хорошей музыкой. Затем лепестки сложите в кастрюлю, добавьте нарезанный вместе с цедрой лимон, залейте водой, доведите до кипения, и варите минут сорок. Дайте настояться ночь: чем дольше, тем насыщеннее будет цвет и аромат.

На утро процедите через марлю, хорошо отожмите, добавьте сахар, поставьте на средний огонь, и варите, помешивая, до загустения, около часа. Готовность проверяется каплей на блюдце: она не должна растекаться.

Разлейте еще горячим по стерилизованным банкам, и храните в прохладном месте.

Не одними ягодами

Обычно мы ходим в лес исключительно за ягодами с середины лета, и почти никогда - за листьями. Но именно сейчас, в конце весны - идеальное время для сбора листочков земляники и черники. Прежде всего - для отличного освежающего чая, с ароматом летнего леса.

В конце мая молодые листья земляники находятся на пике своей силы: они уже полностью сформировались, напитались солнцем, но еще не загрубели. Листья должны быть ярко-зелеными, сочными, без пятен и повреждений. Срывайте только верхние, свежие листочки, оставляя нижние и средние, куст должен продолжать жить и плодоносить.

Лучшее место сбора: лесные опушки, просеки, прогреваемые солнцем склоны.

Дома разложите листья в тени, на чистой бумаге или ткани. Правильно высушенный лист остается зеленым, и не чернеет. Их можно даже ферментировать, наподобие иван-чая, помяв в руках до выделения сока, и выдержав 6–8 часов в плотно укрытой посуде для запуска ферментативного процесса, и с последующей сушкой или обжаркой. В итоге получается чай, по вкусу превосходящий даже многие сорта чёрного.

Листья земляники содержат дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты, витамин С, железо и эфирные масла, а чай с ними обладает мягким мочегонным и противовоспалительным действием, помогая при простудах, укрепляет иммунитет. А еще вкус и аромат: заваренный зимой чай из майских листьев земляники пахнет так, будто вы стоите на солнечной опушке в июне. Лучшее средство от депрессии в феврале.

Черничный лист

По концентрации биологически активных листья черники не уступают самой ягоде. В конце мая черника только зацветает, ее листочки молодые и нежные. Правило такое: в мае берем молодые листья для нежного ароматного чая, в июне-июле - для лечебного сбора. Собирают листья черники, аккуратно обрывая их с веточек. Веточки нельзя ломать: черника растет очень медленно. Хороший сбор - это когда после вас в черничнике невозможно заметить, что кто-то здесь побывал.

Листья черники содержат неомиртиллин - вещество, мягко снижающее уровень сахара в крови, и поэтому чай из листьев черники традиционно рекомендуют людям с диабетом.

А вот листья брусники в мае не собирают - это делают ранней весной, до начала активного роста, и осенью, после плодоношения. Но зато именно сейчас можно нарвать цветы брусники, эти нежные бело-розовые колокольчики. Они съедобны, вкусны, и обладают мягкими вяжущими свойствами. В некоторых регионах Русского Севера из цветов брусники заваривали особый чай как укрепляющее иммунитет средство.

БДИ!

Смертельная красота ландыша

Белые фарфоровые колокольчики, нежный аромат, изящные широкие листья... Ландыш - самый коварный пример, как природа прячет яд за красотой. Все части ландыша смертельно ядовиты: листья, цветы, стебли, корни и особенно красно-оранжевые ягоды, которые появятся осенью. Растение содержит сердечные гликозиды, способные в больших дозах вызвать остановку сердца. Симптомы отравления: тошнота, рвота, сильная боль в животе, головокружение, замедление пульса, аритмия, резкое падение давления, потеря сознания.

Для взрослого человека опасно проглатывание нескольких ягод. Для ребёнка 2–3 ягодки могут оказаться смертельными. И даже если вы не удержались, собрав букет в майском лесу - держите от себя его подальше. Даже аромат цветов ландыша может спровоцировать головную боль!

А еще листья ландыша очень похожи на листья черемши. Ежегодно в России несколько человек попадают в реанимацию именно из-за этой путаницы, но отличить их несложно: черемша пахнет чесноком, ландыш - нет. Растёрли лист в пальцах, понюхали, и сразу всё ясно!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сморчки со строчками в Подмосковье уже сошли, пришла короткая «пересменка» между весенними и летними видами, которую уже заполнили рядовка майская (искать ее надо на опушках, в смешанных лесах), и легко узнать по характерному мучному запаху. Отличный съедобный гриб, с которым можно делать все что угодно. На пнях вылезли семейки летних опят, собирать которые можно без опаски: их смертельный двойник галерина окаймленная появится лишь к августу. На дубах вовсю растет трутовик серно-жёлтый, практически единственный мягкий и вкусный из трутовиков - пока молодой, в консистенции теста. Если его провернуть с мясом, получатся отличные котлеты с грибным ароматом. А в молодых сосенках подмосковные грибники уже находят первые маслята. При такой контрастной и дождливой погоде уде через неделю в сосновых борах могут появиться первые боровики, а в смешанных лесах - подберезовики с подосиновиками.