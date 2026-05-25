От Москвы до самых окраин: Умные алгоритмы приходят в региональные больницы

В столице с января по март 2026 года ИИ-сервисы проанализировали 2 миллиона снимков. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московская платформа «МосМедИИ» продолжает уверенно наращивать присутствие по всей России. На сегодня к ней подключились уже 75 регионов - это более двух тысяч медицинских организаций за пределами столицы. Благодаря единой точке доступа на базе государственной информационной системы в сфере здравоохранения врачи регионов получили бесплатный доступ к передовым алгоритмам обработки медицинских изображений и автоматическому анализу лучевых исследований.

ЦИФРОВОЙ МОСТ

Для регионов такое сотрудничество означает получение экспертизы столичного уровня без необходимости расширять штат узкопрофильных специалистов. Время диагностики сокращается кардинально: если раньше интерпретация сложных случаев порой занимала до суток, то с помощью ИИ-сервисов первичный анализ выполняется в течение нескольких минут.

«Москва создала не просто еще один удобный цифровой сервис, а ключевой инструмент повышения эффективности системы лучевой диагностики - с колоссальным позитивным эффектом по времени, качеству и затратам. И сегодня этот инструмент успешно масштабируется на всю страну», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва по праву считается крупнейшим российским центром разработки и внедрения медицинских технологий на базе искусственного интеллекта. Ежегодно в городе появляются новые цифровые решения, десятки сервисов дорабатываются и последовательно переходят в реальную клиническую практику. За шесть лет тестирование прошло 200 ИИ-сервисов, из них 67 теперь используются в повседневной работе столичных медучреждений.

Для региональных врачей на платформе «МосМедИИ» сегодня доступно 18 лучших

ИИ-сервисов, отобранных ведущими экспертами. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской практике. Распределение по направлениям выглядит так:

по три алгоритма работают с маммографией, флюорографией и рентгеном грудной клетки, а также с компьютерной томографией (КТ) мозга;

пять ИИ-сервисов специализируются на анализе КТ органов грудной клетки;

в апреле 2026 года заработал новый сервис для диагностики сколиоза по рентгенографии позвоночника.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ

Статистика использования платформы подтверждает растущий интерес со стороны регионов. В 2024 году с помощью ИИ-сервисов «МосМедИИ» было обработано 0,9 миллиона снимков из регионов. А за первые три месяца 2026-го этот показатель достиг уже порядка 3,2 миллиона. Для сравнения: в самой Москве за аналогичный период (январь - март 2026 года) ИИ-сервисы проанализировали 2 миллиона снимков. Таким образом, региональный объем обработки сегодня в полтора раза превышает московский.

Общая картина по столице: за весь 2024 год искусственный интеллект изучил 4 миллиона снимков, сделанных в московских медицинских организациях. В 2026-м только за первый квартал - уже 2 миллиона. Рост использования говорит о том, что врачи все активнее доверяют алгоритмам.

Яркий пример эффективности московских ИИ-разработок - автоматическое выявление остеопороза на ранних стадиях. Сервис находит признаки этого заболевания еще до появления симптомов, причем даже на КТ-исследованиях, проведенных по совершенно другим клиническим показаниям.