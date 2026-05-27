Интересное наблюдение последних месяцев: при московских храмах и монастырях стали открывать не только трапезные с монастырской выпечкой и чаем, но и стильные кофейни, где готовят латте и раф на альтернативном молоке, подают драники с лососем и модные десерты. Москвичи идут сюда не только за едой и напитками, но и за особой атмосферой, без городской суеты - как правило, возле храмов тишина, есть внутренние дворики, где в теплое время года выставляют столики. А кто-то и вовсе за духовной пищей – в таких местах часто проводят лекции, концерты.

Все начинается с кофе

- Несколько лет назад мы решили сделать жизнь верующих более комфортной и открыли кофейню с панорамными окнами, светлой мебелью. Изначально это была хозяйственная постройка, - говорят в кофейне «Антипа». - Стали заходить верующие после служб, а теперь приходят не только воцерковленные люди.

- Это частная кофейня?

- Мы относимся к храму. Все доходы от кофе и еды идут в храм – на реставрационные работы и другие нужды.

Кофейня находится на территории Храма священномученика Антипы Пергамского в Колымажном переулке - через дорогу Пушкинский музей, в 400 метрах — Храм Христа Спасителя, в 600 метрах — Александровский сад и Кремль. Место стало модным благодаря блогерам. Девушки-подружки забегают сюда на обед, молодожены - на фотосессию во внутреннем дворике.

В меню много позиций, которые и не встретишь в привычных кафе: какао с гранатовым соком, мандариновый чай с овсяным молоком, фильтр-кофе с черноплодной рябиной. Цены светские - от 260 до 590 рублей.

- Знаете, иногда все начинается с кофе - молодые люди приходят сюда, как в модное место, потом и в храм заходят, начинают интересоваться иконами, как проходят службы. Мы только рады, - говорит священнослужитель.

Стилизация под катакомбы

Минимализм в дизайне и светское меню можно увидеть в кофейне «Перезвон», которая расположена прямо в колокольне Храма усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором. В заведении не скрывают, что благодаря кофейне многие узнали о существовании этого храма XVIII века. Еще одна кофейня в колокольне – на Софийской набережной. Зайти в нее можно после литургии в храме Софии Премудрости Божией или просто прогуливаясь по Москве – здесь есть кофейное меню, а также приготовят какао, матчу и листовые чаи.

На Чистых прудах молодежь идет за драниками в кафе «Остров Пасхи» на территории Храма Воскресения Словущего в Барашах. Один из залов с видом на Покровку, еще два позволяют погрузиться в историю христианства, подземную часть кофейни стилизовали под древние христианские катакомбы.

- Мы хотели объединить церковных и светских гостей, - признаются в заведении. – Поэтому меню составили под вкусы аудитории Чистых прудов. У нас есть и безлактозное молоко, и «пасхальный латте», и драники с лососем.

Калачи и узвар

Кофейня «Башня» при Храме Святого Владимира в Тушине стала любимым местом не только у жителей района, но и тех, кто приезжает сюда на экскурсии. В меню свежая выпечка, лимонады и кофе, а на полках церковные книги. Здесь часто проходят концерты, просветительские лекции и мастер-классы для детей.

А в Крутицком подворье, где сохранились храмы XVII века, создали чайную. В ней подают русские калачи и узвар, можно купить сувениры. Это место становится модным благодаря контрасту – здесь сохранилась старая Москва. Внутри можно наткнуться на тиктокеров, снимающих ролики в ретро-стиле.

- Молодые люди начинают по-другому ощущать мир, они своими глазами, а не в книгах, видят какой была Москва. При желании знакомятся с храмами. А мы просто готовим русскую еду, которую ели наши предки несколько веков назад, - говорят в чайной.

Другие популярные кафе при храмах Москвы:

- «Монастырская буфетная» при Иоанно-Предтеченском монастыре;

- трапезная «Несвятые Святые» в Сретенском монастыре на Большой Лубянке;

- «Изразцы» в Спасо-Андрониковом монастыре;

- «Блины у камина» в Введенской церкви;

- «Петровская кофейня» в Высоко-Петровском монастыре;

- «Иона» – Храм новомучеников и исповедников российских в Строгино.