«Вопросы демографии - в центре нашего внимания»: Губернатор Андрей Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине

Развитие системы здравоохранения, в том числе в узких направлениях - один из приоритетов Подмосковья. Это большая работа в регионе проводится в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Речь идет не только о строительстве новых медучреждений и капремонте действующих, не только об их оснащении самой современной техникой, включая тяжелую, но и о профессиональном росте работающих в Московской области специалистов. Поэтому в последние годы регион становится одной из площадок по обмену опытом между представителями разных медицинских специальностей. Причем, площадкой не только федерального масштаба, но и международного.

Так, 27-28 мая в Подмосковье походит Московский областной конгресс по перинатальной медицине - уже третий по счету. В нем очно и в режиме онлайн принимают участие около 1,5 тыс. участников из разных регионов России - Санкт-Петербурга, Астрахани, Донецка, Луганска, Севастополя, Иркутска, Пятигорска, Белгорода и многих других городов, а также Казахстана и Узбекистана. Специалисты будут участниками и зрителями пленарных и секционных заседаний, симпозиумов, мастер-классов и других форматов для обмена лучшими практиками.

Конгресс открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

– Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни, - сказал губернатор. - Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры. Многие из тех, кто здесь присутствует, работают там. Это дало заметный результат в части сокращения детской смертности. Мы стараемся вместе с врачами создавать все условия для новорожденных и их мам.

Андрей Воробьёв отметил, что очень рад приветствовать медработников из других регионов и стран.

– Какой бы современный детский центр ни был, врач постоянно должен учиться, развиваться, знать, как работать с оборудованием, изучать технологии, международные практики, чтобы спасать жизни, быть профессионалом. Надеюсь, что и те врачи, которые сегодня находятся здесь, и те, кто смотрят онлайн-трансляцию, смогут найти ответы на существенные, важные вопросы, касающиеся детского здоровья.

Трехуровневая система родовспоможения, которую создали в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», по праву считается одной из лучших в стране. В нее включены 17 родильных домов, 6 (!) перинатальных центров (Балашиха, Коломна, Щелково, Люберцы, Наро-Фоминск и Ленинский округ) и НИИ акушерства и гинекологии (МОНИАГ).

В перинатальные центры и МОНИАГ поступают женщины со сложными проблемами. Здесь принимают роды даже при наличии самых серьезных патологий и выхаживают малышей с экстремально низким весом от 500 (!) граммов.

Вместе с коллегами в конгрессе принял участие врач мирового уровня - президент «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева» Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия.

– Наша медицина сегодня продолжает успешно развиваться, - отметил легендарный хирург. - В стране делаются все операции, которые есть в мировой практике. И накопленный опыт позволяет нам увеличивать их количество, расширять коечный фонд. Конгресс – это исключительно важное мероприятие, ведь это площадка для обмена опытом, компетенциями. Все это напрямую влияет на развитие наших медучреждений, перинатальных центров, а значит на все население нашей страны.

Подмосковным медикам есть, чем гордиться. Ежегодно они помогают появляться на свет 70 тысячам малышей. Например, за первый квартал текущего года в Московской области родились 21 тысяча мальчиков и девочек. Благодаря такому серьезному отношению в регионе удалось за 10 лет снизить младенческую смертность в 2 раза.

В рамках конгресса Андрей Воробьёв также наградил медиков, которые трудятся в системе родовспоможения Подмосковья. Так, Благодарность губернатора Московской области получили врач-акушер-гинеколог Московского областного перинатального центра Елена Еременко; заведующий акушерско-гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог Луховицкой больницы Лариса Воробьева; заместитель главврача по клинико-экспертной работе Щелковского перинатального центра Евгений Иванов; заместитель главврача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова; заведующий гинекологическим отделением – врач акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Николай Соваев.