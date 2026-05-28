Какое лето ждёт Москву после аномальной весны: Синоптики дали обескураживающий прогноз

В первых числах июня температура вновь останется ниже нормы

До начала лета - всего три дня (хотя погода шепчет совсем другое, что-то неразборчивое про октябрь). За три весенних месяца москвичи как будто пережили несколько времен года, к тому же каждое из них - с рекордами и аномалиями. Вспомните:

ТО ЗНОЙ, ТО МЕТЕЛЬ

Март выдался невероятно теплым и небывало солнечным. Высоченные сугробы (а ведь и зима отметилась непривычными для эпохи глобального потепления снегопадами!) растаяли стремительно, как будто и не было.

Апрель начался в том же духе, а завершился метелью и историческими рекордами по высоте снежного покрова.

В майские праздники мёрзли и мокли, потом радовались 30-градусной жаре - на прошлой неделе были побиты три температурных рекорда подряд.

А в среду соцсети облетели фото с зимним пейзажем - мол, на юге Московской области в конце мая лежит снег! На самом деле снега не было, был град, но визуально - хоть оливье нарезай к Новому году. И это не все: в ночь на пятницу и ранним утром 29 мая на севере Подмосковья есть риск заморозков, предупреждают синоптики центра «Фобос». Если они случатся - это будут самые поздние заморозки в XXI веке.

- До заморозков на этой неделе дело вряд ли дойдет, - сообщила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Погода облачная, а облака, как одеяло, защищают от резкого выхолаживания. Но до +1 градуса температура и ближайшей ночью может понизиться. Снега, к счастью, не ожидается.

ПРОХЛАДНЫЙ ИЮНЬ

Какого лета ждать москвичам после аномальной весны?

- В первых числах июня температура останется ниже нормы. Но уже не на 7 градусов, как сейчас, а градуса на три. Днем можно рассчитывать на +16…+18 градусов, - говорит Татьяна Позднякова. - К 5 июня потеплеет до +20…+22 градусов.

А дальше? Какие прогнозы на июнь?

- Неутешительные. Скорее всего, средняя температура первого месяца лета будет с небольшой отрицательной аномалией - проще говоря, июнь окажется прохладнее, чем обычно. У нас уже бывали годы, когда в мае стоял 30-градусный зной, а потом все лето ни разу воздух до такой отметки не прогревался. Так вот, 2026 год может повторить этот не очень веселый летний сценарий. Конечно, есть надежда на июль и август.

Синоптики прогнозируют, что июнь окажется прохладнее, чем обычно.

В общем, не исключено, что самые знойные дни года мы уже пережили в мае. Но это не точно. В своем сезонном прогнозе июль и август Гидрометцентр России видит в розовом свете - таким оттенком на метеокартах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или чуть теплее, буквально на градус.

НОРМЫ И РЕКОРДЫ

Вот оно какое!

Средняя температура днем Самая сильная жара* Самый сильный холод*

Июнь +21…+22 градуса +34,8 (2021 год) -2,3 (1916 год)

Июль +23…+24 градуса +38,2 (2010 год) +1,3 (1886 год)

Август +21…+22 градуса +37,3 (2010 год) -1,2 (1885 год)

*За 150 лет метеонаблюдений.

А КАК ЖЕ ЭЛЬ-НИНЬО?

Между тем все зарубежные медиа пугают супермощным Эль-Ниньо, которое разовьется в июле и устроит адское пекло, засуху в одних регионах и проливные дожди в других. Нас коснётся?

- Предыдущее супер-Эль-Ниньо 1997 - 1998 годов я хорошо помню - жары в Москве не было, лето было прохладное, - констатирует Татьяна Позднякова. - К зною оно приводит в тропических и экваториальных широтах, а не у нас. У нас все же свои силы и законы погоду определяют.

- А 2010 год, когда Москву целый месяц словно поджаривали и люди задыхались от смога горящих торфяников?

- В тот год не было сильного Эль-Ниньо. И к тому же мальчик еще не родился (Эль-Ниньо в переводе с испанского - младенец, мальчик. Впервые его заметили перуанские рыбаки под Рождество и назвали в честь новорожденного Христа. - Ред.). А все уже говорят, что он будет супер-пупер. Давайте подождем.

