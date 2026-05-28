В президентском лицее Петербурга стартовала подготовка IT-кадров по цифровой безопасности

В президентском лицее Петербурга запустили программу подготовки киберзащитников. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

В президентском физико-математическом лицее № 239 Санкт-Петербурга объявили о запуске специализированного курса, посвящённого кибербезопасности.

Программу разработали совместно с компанией «Газпром нефть». Её главная цель — заблаговременно готовить IT-специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Подробностями поделился директор лицея Максим Пратусевич в беседе, посвящённой современным тенденциям школьного образования в северной столице.

По словам Пратусевича, повышенное внимание к сфере кибербезопасности обусловлено масштабной цифровизацией целых отраслей экономики. Этот процесс, в свою очередь, порождает для бизнеса новые вызовы, связанные с необходимостью надёжно защищать данные и критическую инфраструктуру.

Руководитель лицея привёл любопытный эпизод, который имел место на старте партнёрства учебного заведения с нефтяной компанией. Он признался, что поначалу удивился, услышав от представителей «Газпром нефти» фразу: «Газпром нефть» – цифровая нефтяная компания. Однако позже ученики, которые проходили там профориентационную практику, своими глазами убедились, что бизнес действительно преобразился. Именно совместно со специалистами этого предприятия и был создан спецкурс по кибербезопасности.

«Второй год у нас работает кружок по этому направлению, и интерес к нему остаётся высоким», - добавил директор.

Сотрудничество между лицеем № 239 и «Газпром нефтью» длится уже не первый год. В рамках этого партнёрства в школе уже действуют секции, где ученики занимаются робототехникой, углублённой математикой и другими естественнонаучными дисциплинами.