Собянин по поручению президента РФ провел личный прием москвичей

Сергей Собянин провел личный прием жителей столицы. Фото: пресс-служба мэрии и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина провел сегодня, 28 мая, личный прием жителей столицы. Встречи проходили в приемной главы государства.

Среди тех, кто пришел на прием, - мама двух детей Олеся Аветисян из района Ясенево. Она обратилась к мэру с просьбой ускорить модернизацию бассейна на Вильнюсской улице.

Собянин уточнил, что около бассейна находится еще одно спортивное сооружение. Все вместе представляет собой комплекс «Самбо–70».

«Первый объект мы уже запустили после реконструкции, - отметил мэр. - Надеюсь, в этом году все основные работы в бассейне будут закончены, и он снова примет своих посетителей».

Известно, что модернизированный бассейн будет комфортнее для посетителей благодаря современному оборудованию.

Встреча состоялась в приемной президента РФ. Фото: пресс-служба мэрии и правительства Москвы

На встречу с мэром сегодня пришла также учитель-логопед Алена Фимкина. Она попросила о благоустройстве в сквере имени Авдеева в районе Люблино. Мэр сказал, что поручит префекту округа и департаменту ЖКХ проконтролировать эти работы.

Об ожидаемом жителями района Выхино-Жулебино открытии после реконструкции учебного корпуса №4 школы №1363 говорила с мэром москвичка Наталья Кудряшова.

Собянин напомнил о масштабной реконструкции школ практически во всех районах столицы.

Москвичи обсудили с мэром вопросы благоустройства и реконструкции. Фото: пресс-служба мэрии и правительства Москвы

«В этом году уже около 100 таких школ реконструировали, - сообщил мэр. - В прошлом году – полсотни. Это такое масштабное строительство, которое тоже необходимо».

Мэр подчеркнул, что даст поручение, чтобы 1 сентября дети пошли уже в старую новую школу.

Собянин добавил, что реконструкция школьных зданий теперь идет быстрее. Такие работы занимают от 9 месяцев до одного года.