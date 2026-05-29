Дождь и до +10 градусов ожидаются в Москве 29 мая 2026 года

Погода 29 мая в Москве обещает быть пасмурной и дождливой. Однако потепление уже не за горами. Не забудьте перед выходом из дома одеться теплее и прихватить зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 29 мая 2026: температура воздуха

В пятницу, 29 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, а также небольшие осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя. На столбиках термометров в этот день можно будет увидеть +10...+12 градусов. Ночью же температура понизится до +5...+7 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 741 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Похолодание в мае в столице

Синоптики прогнозируют заморозки в московском регионе

В московском регионе ожидаются заморозки в ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Похолодание в столичном регионе выходит на свой максимум. Несмотря на то, что циклон начинает постепенно сдавать свои позиции, на фоне постепенно растущего атмосферного давления в облаках будет появляться больше прояснений, что приведет к усилению ночного выхолаживания», - объяснил метеоролог.