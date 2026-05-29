Код к 100 баллам: Москва меняет подготовку к ЕГЭ с помощью ИИ и МЭШ

Более 2,5 миллиона раз школьники и педагоги Москвы воспользовались сервисами «МЭШ» для подготовки к ЕГЭ. Фото: Департамент образования и науки г. Москвы.

В этом году ЕГЭ предстоит сдать более 93 тысячам москвичей. Из них свыше 72 тысяч — выпускники 11-х классов, которые сейчас в последний раз пробегают глазами правила, формулы и исторические даты. Наиболее популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников стали обществознание (38 %), английский язык (27 %) и информатика (25 %).

Подготовка к экзамену требует системного подхода. В Москве давно поняли: старые методы работы с бесконечными пособиями уходят в прошлое. На смену им приходят цифровые технологии, способные персонализировать учебный процесс. Искусственный интеллект анализирует слабые места ученика и предлагает маршрут для их проработки, а видеоразборы сложных заданий доступны в любое время суток. В гонке за высокими баллами главным союзником школьника становятся современные сервисы платформы «Московская электронная школа» (МЭШ).

УЧЕБНИК? ЭКОСИСТЕМА СЕРВИСОВ

За этот учебный год к цифровым инструментам, помогающим в подготовке к экзаменам в МЭШ, столичные учителя и ученики обращались более 2,5 миллиона раз. Особой популярностью пользовались видеоразборы заданий по русскому языку и профильной математике, а также онлайн-тесты и рекомендации от педагогов. При этом только видеоматериалы просмотрены свыше 1,7 миллиона раз. Самым востребованным стал разбор 27-го задания по русскому — сочинения.

Сегодня экосистема электронной школы выстроена так, чтобы дать выпускнику не абстрактный список тем, а индивидуальный и понятный алгоритм действий.

Так, недавно старшеклассникам стал доступен сервис «ИИ-репетитор». По сути, инструмент позволяет разбирать задачи пошагово – в формате диалога. Он работает как интерактивный тренажёр, в котором ребята могут подготовиться к ЕГЭ по информатике, базовой и профильной математике. Более 10 тысяч пользователей уже оценили возможность получать объяснения в формате диалога.

Кроме того, в арсенале МЭШ также есть сервис «Экзамены» в электронном дневнике, куда школьники заглянули свыше 350 тысяч раз. Там доступно почти 440 видеоразборов, около 1,6 тысячи тестов с функцией автопроверки и даже видеоролики психологов, помогающие справиться с волнением.

«Такой формат позволяет ребятам не просто повторять материал, а понимать логику выполнения задания и, что важнее, видеть собственный прогресс», - подчеркивает заммэра Москвы Анастасия Ракова.

УЧИТЬСЯ, УПРАВЛЯТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ

Экосистему МЭШ развивают как универсальный цифровой инструмент для школьной жизни — от учебы до организации внеурочной активности, фактически как персонального помощника в смартфоне ученика и родителя.

В этом учебном году в «Московской электронной школе» запустили 13 новых сервисов и функций, семь из которых — в мобильном приложении «Дневник МЭШ».

Так, в этом учебном году расширили сервис «Цифровой учитель» для 5–9 классов: теперь он помогает подтянуть математику, английский, физику и информатику. Система фиксирует типичные ошибки ученика и подбирает индивидуальные упражнения для их отработки. С начала учебного года сервисом воспользовались свыше 20 миллионов раз более чем 1,3 миллиона человек.

Отдельно в экосистему МЭШ встроены элементы геймификации. За выполнение заданий и участие в учебной активности школьники получают «звёзды» — внутриигровые награды, которые можно обменивать в системе поощрений. Такой подход превращает выполнение заданий в элемент игры и повышает вовлечённость в учебный процесс. За год школьники обменялись такими наградами более 6 миллионов раз.

И даже современный «Дневник МЭШ» — это уже не просто страница с оценками. Здесь можно отслеживать расписание кружков, оформлять электронные справки об обучении и пользоваться сервисами без лишних очередей.

Платформа также упрощает организацию школьной жизни для родителей. Например, согласовать участие ребенка в выездных мероприятиях и экскурсиях теперь можно прямо в приложении. За время работы функции к сервису обратились более 1,1 миллиона раз.

Отдельное внимание уделили педагогам. В этом году в электронном журнале запустили нейросетевого чат-бота, который помогает готовить программы уроков и подбирать материалы к занятиям. Сервис «Собери урок» позволяет конструировать сценарии занятий, подстраивая их под уровень конкретного класса. Все эти инструменты экономят время учителя и делают процесс обучения гибким.

КАК ИИ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

Развитие искусственного интеллекта в образовании — это устойчивый вектор, который задает тон всей московской системе.

«Внедрение ИИ в образование — это не локальное новшество, а мировой тренд, который мы не можем игнорировать, - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью РБК. - Конечно, для нас это вызов, и мы много времени уделяем тому, чтобы ИИ работал на пользу, а не во вред. Мы стараемся развивать это направление вместе с экспертами. Все, что мы интегрируем, мы делаем для того, чтобы повысить вовлеченность и заинтересованность школьников в обучении, а также развивать у ребят эмоциональный интеллект, гибкие навыки, умение искать информацию, проверять и анализировать ее».

Заммэра Москвы Анастасия Ракова убеждена, что внедрение искусственного интеллекта в образование — это не локальное новшество, а мировой тренд, который нельзя игнорировать. Фото: Департамент образования и науки г. Москвы.

Сегодня система уже дает корректные персонализированные рекомендации. Если шестиклассник изучает глаголы, ему придет тест по этой теме. Если одиннадцатиклассник готовится к ЕГЭ — система отправит видеоразборы и тренировочные задания. Это позволяет не просто ждать «звезд с неба», а уверенно идти к своей цели, закрывая пробелы по мере их появления. В 2025 году 100 баллов получил 1651 выпускник московских школ.

Как видим, МЭШ продолжает развиваться, а цифровые инструменты все глубже интегрируются в образовательную среду Москвы.

ВАЖНО!

Единый госэкзамен проходит в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Досрочный период сдачи экзаменов закончился 20 апреля, основной этап начнется 1 июня и продлится до 9 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 25 сентября.

КСТАТИ

Экзамен без паники

Подготовка к ЕГЭ — это не только заучивание правил, но и серьезное психологическое напряжение. В столице этому аспекту также уделяется особое внимание. Как сохранить спокойствие и не «перегореть» в последние дни перед экзаменом?

Психолог Наталья Орлова предлагает не ждать чуда, а действовать по плану:

1. Запасной аэродром. Четко пропишите: куда вы пойдете учиться или работать, если получите не те баллы, на которые надеялись. Даже простое наличие альтернатив резко снижает градус паники.

2. Игра в «худший и лучший мир». Возьмите лист. Нарисуйте два столбца: «кошмар» (провал) и «мечта» (успех). Для каждой беды тут же придумайте конкретное решение — как вы будете действовать. А потом честно ответьте себе: какой сценарий реально вероятен? (Спойлер: чаще всего ничего катастрофического не случается).

3. Опора на прошлые победы. Закройте глаза и вспомните хотя бы одну ситуацию, когда все шло плохо, но вы справились. Это работает как якорь: «Тогда получилось — значит, получится и сейчас».

4. Ментальный кинопрокат. Прокрутите в голове фильм вашего идеального экзамена: как вы спокойно заходите, пишете и улыбаетесь. Мозг не отличает яркое воображение от реальности — используйте это.

5. Дышите и рисуйте. Найдите свою «таблетку» от тревоги. Кому-то помогает счет на вдохе и выдохе (например, 4-4-6), кому-то — представить, что страх — это серая туча, которую вы выдыхаете наружу.

Главный совет от психолога: у вас точно есть все инструменты, чтобы пройти этот этап достойно.