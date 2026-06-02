Из Москвы до Бреста, Севастополя и Мурманска пройдет автопробег «Дорогами народных ополченцев»

Пресс-конференция, посвященная автопробегу «Дорогами народных ополченцев». Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей ''Москва"

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

22 июня из Москвы сразу в трех направлениях стартует автопробег «Дорогами народных ополченцев». Он проводится в рамках патриотического проекта «Города-герои – города Героев»:

- Идея этого проекта родилась в 2025-м, в год 60-летия со дня присвоения Москве звания «Город-герой». Мы тогда выступили с инициативой организовать совместное мероприятие по прославлению таких городов и людей, благодаря которым они получили этот статус, - рассказал, с чего все начиналось. председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Центральным мероприятием стал автопробег по 11 городам-героям в России и Белоруссии, а чтобы подчеркнуть связь и преемственность поколений, командирами экипажей в автопробеге стали 11 Героев Российской Федерации и Советского Союза.

По просьбам участников прошлогодних событий и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина с 2026-го года проект официально стал ежегодным. В этом году он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны.

- Такие добровольные формирования создавались повсеместно, но, пожалуй, одним из первых и самым массовым было московское, потому что в него вступили около 200 тысяч человек, - отметил Алексей Шапошников. – И в этом году участники автопробега пройдут дорогами народных ополченцев.

ГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ

Конечно, победа в Великой Отечественной войне – заслуга всего народа: в борьбе с фашизмом объединили свои усилия не только военные или партизаны, но и те, кто остался в тылу: кто работал на заводах, возделывал поля, помогал восстанавливаться раненым. Сегодня москвичи и жители других городов-героев, снова дают отпор врагу – и на линии соприкосновения, и в производственных цехах, и в небольших комнатах, где по всей России плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают гуманитарную помощь.

Поэтому в этом году в автопробеге впервые участвуют Московская Ассоциация ветеранов специальной военной операции и Женское движение «Единой России». И во время мероприятий, которые будут проходить в городах-героях, они расскажут о подвигах былых времен и современных.

- От нашей организации поедут 10 человек. Эти парни сейчас занимаются социализацией и адаптацией ребят, которые возвращаются из зоны проведения СВО после ранений и травм. Своим примером и силой духа они показывают, что все в этой жизни возможно, и нужно идти вперед, - подчеркнул исполнительный директор Московской ассоциации ветеранов СВО Москвы Владислав Гусев.

Также в 2026 году в этом патриотическом проекте участвуют 17 Героев Советского Союза и Российской Федерации.

- У нас было так много желающих войти в составе этих экипажей, что пришлось проводить конкурс, - поделился небольшим секретом Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы Москвы и Московской области».

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

При поддержке завода «Москвич» и столичного Дептранса скоро в путь отправятся 15 автомобилей «Москвич:

- В этом году наш завод расширил свое участие: в автопробеге будет 15 автомобилей, среди которых представлен весь модельный ряд: этой компактный кроссовер «Москвич-3», который уже широко известен в нашей стране, и сам «Москвич-6», и полноразмерный кроссовер «Москвич-8», и наша новая линейка - М70 и М90, - озвучила заместитель гендиректора АО «Московский автомобильный завод «Москвич» Татьяна Редько.

Участники прошлогоднего автопробега об этих автомобилях самого высокого мнения:

- Все автомобили дошли до цели своим ходом, не взирая на разные покрытия дорог как в России, так и в Беларуси, - отметил Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров. - И мы уверены: даже если возникнет какая-то нештатная ситуация, «Москвичи» с ней справятся.

А ситуации такие уже бывали:

- В прошлом году мы ехали на летней резине. Приехали в Мурманск, а там – сантиметровый снег лежит, - вспоминал Герой России Аркадий Корольков. – И ничего, все равно доехали без происшествий.

ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Всего в рамках автопробега в 2026-м планируется посетить 18 регионов России и 6 регионов Республики Беларусь. Там организуют более 100 разнообразных мероприятий, в том числе – кинопоказ полнометражной версии фильма «По зову сердца», который рассказывает про историю Московского народного ополчения.

- Если позволит погода, то кинопоказ проведем на территории самой Брестской крепости, - пообещал председатель Брестского городского Совета депутатов Андрей Филанович.

- К сожалению, я не смогу участвовать в самом автопробеге, но обязательно приду на старт и финал. Участие в этом проекте имеет большое значение для меня, - признался режиссер фильма «По зову сердца» Игорь Угольников. – Мой дед был московским ополченцем – бойцом 1-й дивизии народного ополчения Ленинского района Москвы, он погиб 7 октября 1941 года, но долго считался пропавшим без вести. Место его гибели удалось найти, в том числе во время работы над фильмом «Подольские курсанты». После этого получилось поднять его останки и поставить там памятник. Именно поэтому работа по увековечиванию памяти ополченцев имеет для меня столь огромное значение.

КОНКРЕТНО

Автопробег стартует 22 июня – в День Памяти и Скорби. Начальная точка - сквер около памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района, который расположен на Кутузовском проспекте в Москве.

Экипажи отправятся по трем маршрутам («Северному», «Западному» и «Южному»), их конечные точки будут в Мурманске, Минске и Севастополе, в пути планируются остановки в местах, которые связаны с судьбами народных ополченцев.

Финиш запланирован на 3 июля в стартовой точке – в сквере у памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района.

Помимо посещения 11 городов-героев предусмотрены остановки в памятных местах, связанных с подвигами и судьбами народных ополченцев.

В итоге география автопробега охватит 18 регионов России и 6 регионов Республики Беларусь.

- У нас была возможность выбрать маршрут. Я остановился на западном, потому что мои истоки - там, в Беларуси, - признался герой Российской Федерации, полковник Александр Борисевич. - Мой дед - участник Великой Отечественной войны, он был в партизанском движении. Отец всю жизнь прослужил в Беларуси. И я хотел бы увидеть, какая она сейчас, как изменилась. И, конечно же, встретиться с людьми.

- А мы с детьми ездили в Брестскую крепость и в Крым. Поэтому я выбрал Мурманск – настолько суровый край, что во время Великой Отечественной войны там остались участки, где враг даже не смог пересечь государственную границу, - рассказал герой Российской Федерации, подполковник Александр Думчиков.

- Готовы к трудностям в дороге? – поинтересовались журналисты.

- Трудности не пугают, потому что техника надежная, люди – тоже. Уверен, что мы со всем справимся, - заявил Александр Думчиков.