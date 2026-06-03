В ДГКБ имени Зои Башляевой состоялся IX московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей»

В этот день оркестр «Русская филармония» подарил всем детям и их родителям настоящий праздник, и исполнил известные мелодии из любимых мультфильмов и популярные песни.

"К этому событию мы подготовили специальную программу, новый для нас репертуар. Я надеюсь, что хорошая музыка, незабываемые эмоции и внимание, которые мы подарили своим выступлением, будут способствовать здоровью и прекрасному настроению!" - отметила руководитель оркестра «Русская Филармония», заслуженный работник культуры РФ, почетный деятель искусств города Москвы Гаянэ Шиладжян.

На сцене также выступили детский ансамбль «Веселуха», творческие коллективы «Домисолька», «Семицветик», балерины «Мастерской балета Егора Симачева», певцы Леонид Бахталин и Таисия Бахталина, Маруся и Ника Лёвкины, хор Александра Колчака, Владимир Брилёв и многие другие российские и зарубежные исполнители. Состоялись показательные выступления военнослужащих Росгвардии с элементами рукопашного боя, а также детского спортивного общества «Ермакъ».

Ведущей фестиваля стала телеведущая канала «Россия 1» Татьяна Ремизова.

Во время фестиваля работали площадки, где можно было получить консультацию врача, познакомиться с дорожными правилами, нарисовать аквагрим, принять участие в мастер-классе «Сербское рисование» и даже поучаствовать в спортивных играх. Аниматоры и ростовые куклы угощали гостей пирожками, сладкой ватой и мороженным, дарили шарики.

Мероприятие прошло при поддержке Департамента здравоохранения г. Москвы, Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Главного управления МЧС России по г. Москве, Общественной палаты г. Москвы, фондов «Гуманитарный мир» и «Семья вместе».