«Если решила уйти - угрожали»: В Москве девушек заманивали в вебкам-рабство, обещая работу моделями

В Москве студенток заманивали в вебкам-рабство, обещая работу моделями.

Сразу несколько москвичек написали заявления в полицию, раскрыв схему заманивания в вебкам. Так, напомним, называют интернет-бизнес, когда девушки развратничают, сидя в комнате перед камерой, а подписчики платят за это деньги - иногда в режиме чата давая голым красавицам самые нескромные задания.

Изначально, правда, в приглашениях на работу, которые рассылались через мессенджеры, шла речь лишь о вакансиях на должность «моделей для рекламных проектов».

Чаще всего на эти сообщения откликались студентки - им обещали гибкий график, загруженность не более 6 часов в день и от 80 тысяч рублей в месяц с удобными выплатами каждую неделю.

- По словам девушек, сначала им говорили, якобы их работа будет заключаться только в том, что они сидят у экрана ноутбука в режиме онлайн и рассказывают о тех или иных услугах, общаются с подписчиками, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Все происходило в помещении, где стояло несколько «рабочих мест» с компьютерами. При этом за «сотрудницами» постоянно следил некий агрессивный мужчина.

- Через несколько смен девушкам начинали предлагать раздеться до нижнего белья и в таком виде танцевать, - продолжает наш собеседник. - За это обещали повысить зарплату.

Если девушка отказывалась и заводила речь об уходе, ей угрожали.

По словам источника, были случаи, когда желающих уйти блокировали в помещении - знакомым приходилось вызволять их из плена.

Часть пострадавших, насколько известно, опасались обращаться в полицию - девушки являются гражданками других государств, в России находятся по учебными визам. «Работодатели» запугали их, что за факт нелегальной работы студенток могут и депортировать.

Тем не менее, несколько человек все-таки обратились за помощью в правоохранительные органы. Их слова и показания сейчас проверяются.

- 27 мая в Басманный ОМВД поступили обращения от граждан, проводится проверка, - рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

