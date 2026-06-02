800 мероприятий за четыре дня: Москва готовится к открытию ХII книжного фестиваля

Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

В Демонстрационном зале ГУМа прошла пресс-конференция, посвященная XII Книжному фестивалю «Красная площадь». Организаторы рассказали, как пройдет главный литературный праздник страны.

На пресс-коференции присутствовали замглавы Оргкомитета по подготовке и проведению XII Книжного фестиваля «Красная площадь»; директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев, министр Правительства Москвы и глава Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, а также программный директор «Главной сцены» Фестиваля Полина Васильева и главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства», поэт и переводчик Максим Амелин.

Фестиваль состоится с 4 по 7 июня 2026 года у стен Кремля. Мероприятия займут всю Красную площадь и частично выйдут за ее пределы. Дополнительные площадки разместятся в ГУМе. За четыре дня пройдет 800 событий - концерты, театральные постановки, презентации, паблик-токи и встречи с авторами. Трансляции ключевых событий будут доступны на платформе «Смотрим» и во ВКонтакте.

«График переполнен событиями, потому что больше нет другой такой возможности, когда в одном месте в центре Москвы соберется вся сборная русской литературы», - отметил Григорьев.

Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

Он также поздравил лауреатов Премии Правительства в области детской и подростковой литературы. Награды 1 июня вручил глава правительства России Михаил Мишустин. За вклад в развитие детской литературы отмечен петербургский иллюстратор Александр Траугот, работавший с произведениями Андерсена, Пушкина, Достоевского и других классиков. В числе других лауреатов - прозаик Юлия Симбирская, художник Надежда Бугославская и писательница Елена Панюхина.

Культурная программа фестиваля обещает быть насыщенной. На главной сцене выступят более десяти театральных и музыкальных коллективов: МХТ имени Чехова, театр Вахтангова, театр Терезы Дуровой, а также Нижегородский театр оперы и балета. Большой театр представит «Пушкиниану» - «Евгения Онегина» Прокофьева и «Бориса Годунова» в исполнении Народного артиста РФ Евгения Князева. Особое место займёт 6 июня - Пушкинский день, который с утра до вечера будет полностью посвящён поэту.

Второй год подряд на фестивале в отдельном шатре в режиме нон-стоп будет звучать поэзия. По словам Амелина, 4 июня там состоится презентация антологии «Современная литература народов России». Два события будут посвящены юбилеям классиков татарской литературы - Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин анонсировал необычную коллаборацию с московским зоопарком, в рамках которой покажут театрализованную постановку с чтением стихов и рассказов о животных.

Организаторы сообщили, что на Красной площади снова будут выдавать единые читательские билеты. Эта точка уже стала самой популярной среди всех городских библиотек.

Купленные на фестивале книги можно будет отправить домой в любой регион России и стран СНГ. Доставкой займется партнер фестиваля «Курьер Сервис Экспресс», чей мобильный пункт разместится прямо на площади. Коммерческий директор компании Сергей Волчков подчеркнул, что участие в фестивале - это вклад в развитие российской культуры и популяризацию литературы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы покупка книг была удобной и доступной, организовав комфортные условия доставки от нашего пункта до двери получателя», - заверил он.

Центральной площадкой фестиваля по традиции станет «Главная сцена» у Храма Василия Блаженного. Здесь с утра до вечера будут звучать музыка и стихи, проходить театральные постановки. В программе - более 25 событий, посвящённых юбилеям выдающихся деятелей отечественной культуры: Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Гумилева, Шварца, Шостаковича и Таривердиева. Гостей ждут концерты, музыкально-поэтические вечера и спектакли для детей и всей семьи.