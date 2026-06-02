Елена проложит тоннель до Острова мечты

Будущая станция "ЗИЛ" Московского метрополитена. Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

Почти 1,5 км предстоит пройти тоннельпроходческому комплексу «Елена» на пути от станции метро «ЗИЛ» до «Острова мечты». В путь она отправилась сегодня, «Елена» прокладывает левый перегонный тоннель, правым «занимается» щит под названием «Виктория», его запустили еще в апреле. Свою работу обе «дамы» должны завершить в 2027 году.

Напомним, строительство Бирюлевской линии метро (на картах она будет обозначена рубиновым цветом) начали в июне 2025 года. Сейчас одновременно строится сразу несколько станций. Запускать их будут поэтапно: участок «ЗИЛ – Курьяново» - примерно в 2028 году (в его составе и «Остров мечты»), «Курьяново – Бирюлево» - в 2029-м. В итоге на карте столичного метро появится 10 новых станций, общая длина ветки – 22 км.

«ЗИЛ» появится на проспекте Лихачева, между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова. Работать в этой локации непросто, потому что там уже работает подземный и наземный транспорт:

- Щиту «Елена», к примеру, предстоит пройти под действующими тупиками станции «ЗИЛ» Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК «ЗИЛ», - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект схемы Бирюлевской линии метро. Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

Одноименная станция Троицкой линии открылась 13 сентября 2025 года. Она оформлена в черно-бело-красных тонах, на стенах станции разместили огромное панно в стекле, которое отсылает к истории легендарного завода им.И.А. Лихачева, на территории которого сейчас и формируется новый жилой район, в честь него названа и станция.

Станция метро.«ЗИЛ» Бирюлевской линии будет оформлена иначе: светлый холл, золотистые оттенки в подземной части, дизайн будет отсылать к промышленным предприятиям, в облицовке планируют использовать элементы из нержавеющей шлифованной стали. На стенах также собираются разместить панно.

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

- Сейчас на этой станции завершены работы по разработке грунта и выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства, - рассказал глава города.

Станцию планируют открыть 2028, а саму Бирюлевскую линию полностью – 2029-м. Ожидается, что ее запуск улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона человек в восьми районах столицы.