«Это большая ответственность»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв согласился возглавить региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Андрей Воробьёв также является членом бюро Высшего совета «Единой России». Фото: Екатерина Агеева

В Подмосковье региональный список кандидатов от «Единой России», которые выставят свои кандидатуры на выборах Госдуму и Мособлдуму, возглавил губернатор Андрей Воробьёв. Такое решение было принято по итогам регионального отчетного форума «Есть результат» по реализации Народной программы партии «Единая Россия», который прошел сегодня в Красногорске.

Андрей Воробьёв, напомним, также является членом бюро Высшего совета «Единой России». В сентябре в нашей стране будут выбирать депутатов Госдумы, а в Подмосковье – и депутатов Московской областной думы. Чтобы выбрать лучших кандидатов, «единоросы» провели предварительное голосование. На территории региона в нем приняли участие 635 тысяч избирателей. В итоге была сформирована команда из более чем 120 человек, которые будут выдвинуты по разным избирательным округам области.

В ходе сегодняшнего форума председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов предложил Андрею Воробьёву возглавить этот список. Губернатор это предложение принял.

- Я очень надеюсь, что в каждом из наших 56 округов мы сможем и дальше подробно обсуждать все, что волнует людей. Особенно тех, чьи сыновья, отцы, мужья и братья находятся на передовой, - сказал Андрей Воробьёв. - Да, наказы, которые нам давали раньше, мы исполнили, но работу необходимо продолжать. Я считаю, что говорить честно и искренне, не скрывая проблем — это сильная позиция. Мы — огромный регион, у нас самое большое количество избирателей в стране — 6,6 миллионов человек. Это большая ответственность. Я очень рассчитываю на каждого из вас и точно не сомневаюсь в нашей команде.

Игорь Брынцалов отметил, что по итогам предварительного голосования сформирована очень сильная команда кандидатов.

- Многие из них ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом, - подчеркнул спикер областного парламента. - Среди них — Герой России Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков.

Присутствующий на форуме руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что организация будет активно сотрудничать с «Единой России» по реализации заявлений, поступающих от жителей региона.

- Мы передаем коллегам предложения, сформированные на основе обращений, которые поступали в том числе на Прямую линию Президента, - рассказал Кузнецов. - И здесь хочу отметить, что у нас сложилось профессиональное взаимодействие с Подмосковьем, где внимательно относятся к каждому нюансу и каждому запросу жителей. Уверен, что новая Народная программа Единой России станет реальным, работающим планом действий на пятилетку и долгосрочную перспективу.