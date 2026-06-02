Поддержка ветеранов СВО и многодетных семей, развитие ЖКХ и здравоохранения: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вступил с ежегодным обращением к жителям регион. Фото: пресс-службы правительства Московской области

Развитие социальной сферы, укрепление экономики и поддержка участников СВО стали основными темами традиционного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва к жителям области. Это традиционный формат выступлений главы региона, на котором подводятся промежуточные итоги в разных сферах, и озвучиваются важные планы на год будущий.

В нынешнем году обращение прошло под девизом «Наше Подмосковье — забота и уважение».

- Для нас важно, чтобы каждый житель и гость Подмосковья чувствовал перемены к лучшему, - рассказал Андрей Воробьёв. - Вся наша работа основана на указах и поручениях Президента, в которых заложена идеология развития страны, а также на запросах самих людей.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ И МИР»

Одна из самых важных сфер, находящаяся под особым контролем подмосковных властей вот уже более четырех лет – поддержка участников специальной военной операции и их семей. Причем, в этом процессе участвуют не только госорганы, но и обычные жители. Кто-то работает на оборонных предприятиях, кто-то по вечерам плетет для наших бойцов маскировочные сети, кто-то занимается волонтерством, собирая или развозя нужным адресатам гуманитарную помощь. Важно отметить, что большой подмосковный проект «Доброе дело», через который собирают гуманитарку, весной 2022 года придумали школьники из Одинцова.

- Сейчас главное для каждой семьи - то, что объединяет всех нас - это безопасность и мир, которого мы добиваемся вместе с нашими бойцами под руководством нашего Президента, - сказал губернатор.

Андрей Воробьёв напомнил, что на данный момент меры поддержки получают семьи 50 тысяч защитников отечества, которые принимали и принимают участие в СВО. При этом многие услуги доступны проактивно, то есть их даже не нужно специально оформлять – их оказывают автоматически. Для военнослужащих, которые возвращаются из-за ленты, открываются центры реабилитации (в Подмосковье их уже пять), работают программы, через которые ветераны смогут трудоустроиться или пройти переобучение.

«УПОР - НА ОБНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ»

В системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области идет масштабная модернизация, которая так или иначе затрагивает все муниципалитеты. Основной упор делается на обновление теплосетей и внедрение цифровых котельных, в которых автоматизирваны все процессы контроля и мониторинга.

На это выделяются серьезные деньги - 128 млрд на 2025-2026 годы и еще 75 млрд на 2027-й.

Кроме того, большая работа проводится по реконструкции очистных сооружений – сейчас на территории Подмосковья приводят в порядок около 30 таких объектов.

- В партнерстве с «Россетями» повышается надежность энергоснабжения, строятся новые питающие центры для ЦОДов (центров обработки данных, - Авт.). В ближайшей перспективе в это направление будут инвестированы значительные средства, - отметил Андрей Воробьёв.

Кроме того, губернатор рассказал, как в Подмосковье реализовывается программа социальной газификации, которая в свое время была запущена по инициативе Президента.

- За пять лет возможность подключения получили 160 тысяч домов. В этом году газ проведут еще в 27 тысяч домовладений. При этом для участников СВО и льготных категорий граждан все работы по подключению выполняются бесплатно.

120 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!

Социальная сфера для Московской области традиционно является одной из самых важных, а поддержка различных категорий граждан – неизменной частью регионального бюджета.

Стоит отметить, что в Подмосковье все льготы для старшего поколения, многодетных и других категорий граждан также предоставляют в проактивном режиме. Не нужно никуда ездить, обивать пороги, ждать в очередях и так далее.

При этом с 2021 года число многодетных семей, живущих на территории региона, увеличилось почти на 30 тысяч!

- Подмосковье растет, сегодня у нас живет уже более 9 млн человек, - напомнил Андрей Воробьёв. - Только многодетных 5 лет назад у нас было 93 тысячи, а стало — почти 120 тысяч. Стараемся поддерживать такие семьи. И в 2025 году для молодых многодетных семей ввели новую выплату 300 тысяч при рождении третьего и последующих детей.

БОЛЬНИЦЫ, КОЛЛЕДЖИ, РАССЕЛЕНИЕ

Во время своего обращения к жителям Андрей Воробьёв говорил о планах и достижениях во многих других сферах. В том числе и о здравоохранении. Каждый год в области проводят капитальный ремонт действующих больниц и строительство новых, закупают современное оборудование для поликлиник.

Один из самых больших проектов в сфере здравоохранения, который сейчас реализуют в области, - стройка многопрофильной областной больницы в Балашихе. Она должна заработать уже в 2028 году.

- Мы активно строим большой и важный медицинский центр, который находится на пересечении М-12 и теперь уже Южно-Лыткаринского шоссе. Это весь восток нашего Подмосковья – прилегающий Ленинский округ, Люберцы.

В 2030 году аналогичный многопрофильный медцентр появится в Мытищах.

В Московской области продолжают модернизировать здания колледжей, которые сейчас очень востребованы. Многие из них готовят будущих специалистов по заказу конкретных госкомпаний, крупных производств и даже агропромышленных предприятий. Отдельно Андрей Воробьёв отметил огромный вклад педагогов в обучение ребят.

А еще за последние 5 лет в Подмосковье расселили из аварийных домов 36 тысяч человек.

- Как сказал Президент, важно вытащить людей из трущоб. Поэтому и семейная ипотека – серьезная поддержка для сотен тысяч человек в Подмосковье, и, конечно, расселение ветхого и аварийного жилья — для нас приоритет. У нас есть заметные средства на сертификаты, которые позволяют, получив их сегодня, завтра уже приобрести жилье. И мы продолжаем в ряде территорий строить дома под расселение.

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Впрочем, основой всего является, конечно же, экономика. И Московская область является одним из самых привлекательных регионов для запуска бизнеса, открытия новых предприятий. Во многом этот статус регион получил, благодаря развитию системы индустриальных парков, где для инвесторов созданы все стартовые условия – площадка, логистика, коммуникации.

- Очень важно нам дальше продолжать создавать индустриальные парки, инвестблок у нас этим занимается, - рассказал Андрей Воробьёв. - Приятно, что сегодня и на бумаге, и фактически в новых пяти индустриальных парках мы видим, как резиденты начали вкладывать средства и в лайт-индастриал, и в современные заводы. Это очень важно.

Кроме того, Московская область продолжит активно поддерживать малый и средний бизнес, который является важной частью экономики любого региона.

- Понятно, что сегодня много есть сложностей, ключевая ставка. Но, как и любое другое ремесло, бизнес — тернистая дорога, - сказал губернатор. - Мы лишь хотим сказать, что наша поддержка по направлениям и дальше будет продолжена.