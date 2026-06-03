Облачная погода и до +25 градусов ожидаются в Москве 3 июня 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в Москве ожидается пасмурный день, но, скорее всего, обойдется без дождя. Солнечные лучи пока не спешат радовать, и настоящее летнее тепло еще не установилось. Никаких особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на среду нет.

Погода в Москве 3 июня 2026: температура воздуха

В среду, 3 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +23...+25 градусов. Ночью же температура понизится до +10...+12 градусов. Осадков в темное время суток в российской столице не ожидается.

Ветер преимущественно западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 750 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Хотя в среду, 3 июня, в Москве не ожидается значительных осадков, полностью исключать их нельзя. На всякий случай, перед выходом из дома, стоит взять с собой зонт, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.

«В среду без осадков, ночью +9…+11°, днем +22…+24°», - рассказывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.