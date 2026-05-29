Стала известна программа семейного фестиваля «Традиция»: концерты, спектакли и семейные мастер-классы

В Москве 20-21 июня пройдет семейный фестиваль «Традиция». Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

В Москве 20-21 июня пройдет семейный фестиваль «Традиция» - масштабное культурное событие для всей семьи, объединяющее музыку, театр, поэзию и народные ремесла. Площадкой станет кинопарк «Москино». Программу анонсировала пресс-служба столичного Департамента культуры.

Фестиваль создан по замыслу Эдуарда Боякова и Захара Прилепина. На девяти площадках в декорациях кинопарка пройдет более 100 событий. В числе участников - группы «Любэ», «Калинов мост», Пелагея, AY YOLA, Miravi, «Джанго», Хор Данилова монастыря, Сергей Старостин, Евгения Смольянинова и ансамбль «Казачий Кругъ».

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Музыкальная программа обещает быть насыщенной. Группа AY YOLA впервые представит альбом URAL BATYR с песней «Homay». Она сумела возглавить многие мировые чарты. Пелагея выступит с программой «Любо!», «Калинов мост» проведет путешествие по своим альбомам, а Miravi удивит новым прочтением народной музыки на концерте «Воля». Фолк-рок программа «Тума поет» с участием Захара Прилепина позиционируется как культурный манифест, в котором традиции звучат с новой силой.

Интеллектуальную часть составят беседы Прилепина и Боякова о традициях и цикл «Диалоги о Традиции» с участием писателей, музыкантов и мыслителей. Поэтическая программа объединит встречи с Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Долгаревой и другими современными авторами. Театральные постановки включают спектакль «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной и «Царский путь» о последних днях семьи Романовых. Елена Захарова, Анна Большова и Ольга Кабо представят моноспектакли.

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Мероприятия также предусмотрены и для детей. Малышам покажут спектакли «Аленький цветочек», «Муха Цокотуха», «Петрушка» и другие. Помимо прочего, детям проведут хороводы и мастер-классы по ремеслу. На Соборной площади откроется «Город мастеров» с кузней, гончарной и кожевенной мастерскими, резьбой по дереву и валянием из шерсти.

Центральная же площадь на целых два дня превратится в подиум, где российские дизайнеры представят коллекции с названиями «Краса России», «Березовая роща», «Оберег», «Исток» и другие.