«Они очень нужны»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Рахим Азимов передали ветеранам СВО и семьям погибших героев ключи от автомобилей

В подмосковном Красногорске сегодня состоялась передача ключей от автомобилей бойцам, получившим тяжелые ранения в зоне специальной военной операции. Среди этих машин - в том числе с ручным управлением, которыми могут пользоваться ветераны СВО, получившие сложные травмы ног и позвоночника. Автомобили включены в список средств технической реабилитации. Два года назад с такой просьбой к Президенту обратилась статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и Владимир Путин ее поддержал.

В сегодняшней церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы России Рахим Азимов.

- В Подмосковье расположены легендарные воинские подразделения - Ямпольский полк, Кантемировская, Таманская дивизии, дивизия Дзержинского, добровольческие полки, - напомнил Андрей Воробьёв. - Сегодня здесь собрались наши герои, которые выполняли боевые задачи на самых сложных участках – в Судже Курской области, освобождали территории в Донецке, Херсоне, а также их семьи, дети.

Губернатор отметил, что во время подобных традиционных встреч он готов отвечать на вопросы, которые есть у участников СВО и их близких:

- Для нас участие, забота, вовлеченность в жизнь семей бойцов очень важна. Наш Президент подает нам пример своим отношением. Рахим Азизбоевич тоже вносит свою лепту. Я хочу вас за это поблагодарить. Вы знаете, что есть программа по вручению автомобилей. Они нужны. По крайне мере все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде «Защитники Отечества», говорят об этом. И сегодня мы также их вручаем.

По словам губернатора, подмосковные власти стараются быть на связи с семьями военнослужащих из разных округов Подмосковья.

В этом нам помогают социальные координаторы, которых также хочется поблагодарить. В Мытищах создан Единый центр поддержки участников СВО, где помогают решать самые разные вопросы. Наша задача – и дальше работать в таком режиме.

В течение двух лет подмосковным ветеранам через Госфонд «Защитники Отечества» передали 35 таких машин. Сегодня - еще сразу 20. Эти автомобили приобрели при участии Фонда «Помогать людям», основателем которого является Рахим Азимов.

- Московская область сегодня является лидером по оказанию помощи, вниманию, заботе об участниках СВО, ветеранах, их семьях, - подчеркнул Рахим Азимов. - Наша задача – выполнить указание нашего Президента. Вы всегда в фокусе нашего внимания. Мы будем и дальше делать все, чтобы облегчить вашу жизнь. Будем продолжать работу, которую ведет Правительство области, фонд «Защитники Отечества». В части законодательных инициатив, оказания адресной помощи многое для участников СВО делает партия «Едина Россия». Мы всегда рядом!

Ручному управлению автомобилями ветеранов СВО обучают в реабилитационном центре «Ясенки» под Подольском. Помимо «Ясенок» в систему реабилитации, созданную в Московской области, входят еще четыре центра разного профиля - на данный момент через них прошли уже около 3,2 тысяч раненых военнослужащих.

Так, в национальном центре реабилитации и поддержки участников СВО имени Мещерякова в Сергиевом Посаде бойцы получают новые профессии. В Коломне и Фрязине действуют центры протезирования и реабилитации полного цикла. В Электростали - центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.