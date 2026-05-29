Общество29 мая 2026 17:00

В 48 парках Московской области в июне можно будет пройти вакцинацию, чипирование и регистрацию домашних питомцев

Для удобства владельцев домашних животных, в 48 парках Подмосковья весь июнь будут работать мобильные пункты госветслужбы
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото: Минсельхозпрода Московской области

В июне сразу в 48 парках Московской области владельцы домашних собак и кошек смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев, а также провести их чипирование и регистрацию. Специально для этого в зонах отдыха крупнейших городов Подмосковья будут работать мобильные пункты Государственной ветеринарной службы.

Это сделано для удобства граждан - пройти все процедуры со своим домашним животным можно будет в удобном парке. Для этого не нужно идти в ветклинику. Достаточно свериться с графиком дежурств мобильных ветеринарных бригад на сайте «Мой АПК» и подобрать для себя удобное место/время. Стоит отметить, что в течение теплого сезона специалисты также будут заезжать по заранее намеченному расписанию и в сельские населенных пункты.

- С собой достаточно взять ветеринарный паспорт питомца и личные документы владельца, чтобы во время прогулки пройти необходимые процедуры – вакцинацию, чипирование и регистрацию животных, - объяснили в пресс-службе В Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. - Для дополнительного удобства отдельные выездные пункты будут работать непосредственно вблизи выгульных площадок в парках.

В рамках вакцинации против бешенства собакам бесплатно вводят российской препарат «Рабикон». По желанию владельца питомцу также могут сделать и комплексные прививки - на платной основе. Здесь же можно будет пройти и обязательную регистрацию питомцев (ее нужно делать после того, как щенку исполнилось 3 месяца). Это тоже бесплатная процедура. Оплачивается только установка микрочипа (если животное пока не прочипировано). И регистрация, и чип помогут идентифицировать собаку, если она во время прогулки сбежит или потеряется, а затем и вернуть ее законному владельцу.