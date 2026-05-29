Под открытым небом, с видом на монастырь: IX фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который проходит в музее «Новый Иерусалим», в этом году посвящен 120-летию Шостаковича

Один из самых знаковых фестивалей Подмосковья - «Лето. Музыка. Музей» - в текущем году будет посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича, - рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области. Напомним, что главной традицией этого фестиваля наряду с классической музыкой является место его проведения - площадка у музея «Новый Иерусалим». Все концерты проходят под открытым небом - с видом на знаменитый Ново-Иерусалимский монастырь.

Фестиваль будет идти с 8 по 12 июля. В его программу включены как произведения самого Дмитрия Шостаковича, так и музыка композиторов, которые сыграли важную роль в становлении одного из крупнейших композиторов ХХ века.

- Вы услышите музыку Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита, Стравинского в исполнении лучших российских оркестров, солистов и дирижёров, что в очередной раз сделает наш фестиваль незабываемым как для постоянных, так и для новых его зрителей! - рассказал художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.

Участниками концертной программы фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в нынешнем году станут Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, также Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского, дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский, виолончелист Александр Рудин и многие другие артисты.

Президент фестиваля Максим Дунаевский отметил особую ауру фестиваля в Истре, где музыка становится частью летнего пейзажа и повседневной жизни.

- Здесь каждый день наполнен живым звучанием — от классических шедевров до ярких интерпретаций в исполнении ведущих оркестров, дирижеров и солистов, - объяснил мэтр. - Фестиваль представляет уникальную атмосферу места: открытый воздух, природный ландшафт и величественный силуэт Ново-Иерусалимского монастыря. Важной частью этого опыта становится и Музей «Новый Иерусалим», открывающий зрителям мир выдающегося изобразительного искусства. Это больше чем фестиваль — это гармония трех начал: лето, музыка и музей.

К слову, во время фестиваля посетители смогут не только послушать хорошую музыку, но и посмотреть выставки, которые будут идти этим летом: «Саврасов и тишина», «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй», «(НЕ)известный. Константин Горбатов», «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях».

Изучить подробную афишу фестиваля и приобрести билеты можно на сайте музея «Новый Иерусалим».