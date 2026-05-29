Москва готовится к туристическому буму летом 2026 года

Лето традиционно в Москве - это высокий сезон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Москва готова встречать туристов, которые приедут отдохнуть в российскую столицу летом 2026 года. Как заявила заместитель гендиректора по международному сотрудничеству и общегородским проектам Мостуризма Наталья Молочкова, в этом сезоне Москва превратится в город-музей и город активностей.

«Лето традиционно в Москве - это высокий сезон. <...> Ощущения относительно того, каким будет туристический поток этим летом, довольно оптимистичные. Этим летом мы ждем большое количество путешественников как из России, так из-за рубежа», - сказала спикер.

В прошлом году столицу посетило рекордное количество туристов - 26,5 млн человек, а это больше, чем население Краснодарского края. В рамках проекта «Лето в Москве» в этот жаркий сезон 2026 года жителям и гостям столицы будет предложено большое количество разнообразных активностей.

Символично, что главную информацию о туризме в Москве рассказали в гостинице Radisson Collection, где представлена диорама столицы. Она создана в 1977 году по заказу Министерства иностранных дел СССР к национальной выставке в Америке. В 1980-х годах она побывала в Италии, Турции, Болгарии, Англии, Германии и во Франции. Отель Radisson Collection приобрел ее в 2007 году. Тогда диораму бережно отреставрировали и переоснастили. Сейчас ее может увидеть каждый желающий.