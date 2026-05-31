«Современный АПК - высокотехнологичная отрасль»: В Подмосковье в 2026 году откроют еще 3 новых агротехнологических класса

В подмосковных школах продолжают развивать систему профильного образования ребят, которые уже в старших классах определяются с будущей профессией и начинают постигать ее азы. Причем, это самые разные направления - от гуманитарных до узко прикладных. Так, с сентября Московская область запустит еще сразу 3 новых агротехнологических класса. Это направление реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Два из трех новых агроклассов появятся в подольской средней школе имени Героя России летчика-испытателя Куимова. Причем, запуск этих классов реализовывается при содействии местной компании «Логика молока», которая заинтересована в обучении будущих кадров, начиная со школьной скамьи. До этого компания помогла открыть еще один агрокласс в той же школе.

Кроме того новый агрокласс будет запущен и в Лицей № 5 Зарайска - при участии предприятия ООО «Луховицкие овощи».

- В агротехнологических классах школьники углубленно изучают профильные предметы, что позволяет не только повышать уровень подготовки, но и осознанно готовиться к поступлению в аграрные вузы, - объясняет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин. - Современный агропромышленный комплекс – высокотехнологичная отрасль, где активно применяются цифровые решения, биотехнологии и инженерные разработки. Такая работа помогает прививать интерес к сельскому хозяйству уже на школьном этапе и способствует формированию кадрового потенциала отрасли.

Как сообщают в пресс-службе регионального Минсельхоза, в 2025 году на территории области были открыты сразу 6 агротехнологических классов - в Луховицах, Подольске, Клину и Коломне.

- На данный момент в них проходят обучение более 100 парней и девушек, - уточнили в ведомстве. - Учебные программы формируются с учетом профиля компаний-партнеров.

На данный момент обучение в агротехнологических классах ведется по трем направлениям - «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство».

При этом стоит отметить, что компании, которые помогают запускать подобные классы, получают господдержку. Например, им возмещают до 90% средств, потраченных на капремонт и оснащение агроклассов специальной техникой, учетными пособиями и так далее.