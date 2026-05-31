Погода в Москве и Подмосковье на 1-6 июня: с середины недели лето заработает на полную катушку

«Климат в России предназначен прежде всего для уничтожения неприятеля» - конец весны в этом году наглядно подтвердил народное наблюдение. Однако с середины наступающей недели погода радикально изменится! Но - обо всем по порядку.

В понедельник и вторник в столице и Подмосковье еще будет относительно прохладно. 1 июня днем максимум +18…+20 градусов, облачно и дождливо. 2 июня те же +18…+20, но уже без осадков. Из-за облаков время от времени будет показываться солнце.

Со среды «лето заработает на полную катушку», порадовал в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик прогнозирует на 3 июня до +24 градусов. По данным Гидрометцентра России будет чуть прохладнее, +21…+23. Но зато точно сухо, с переменной облачностью. По ночам в эти дни от +10 до +13...+14 градусов.

В четверг днем столичный регион прогреется до +27 градусов! Но закапают небольшие дожди. В будущие пятницу и субботу по прогнозу Гидрометцентра днем +23…+28, облачно с прояснениями и легкие дождики. По ночам уже до +18 градусов.

Что нас ждет дальше? Как рассказал журналистам Евгений Тишковец, по долгосрочным прогнозам июнь будет «нормальным, не жарким, не знойным». Синоптик напомнил, что для Москвы ночная норма температуры для первого летнего месяца +11,5 градуса. А дневная норма + 21,7 градуса.

«В целом июнь будет достаточно комфортным для тех, кто не любит сильную жару», - заключил метеоролог.