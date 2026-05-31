30 мая стартовал традиционный проект «Лето в Москве», который объединяет единой концепцией разные фестивали и активности

30 мая стартовал традиционный проект «Лето в Москве», который объединяет единой концепцией разные фестивали и активности, которые проходят в столице в ближайшие до 6 сентября на 500 площадках по всему городу.

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Тема этого сезона - «Время быть вместе», а значит, большинство мероприятий задуманы таким образом, чтобы объединять людей разных возрастов, профессий и даже «мест обитания» - ведь летом по мегаполису гуляют не только москвичи. Большинство мероприятий – бесплатные, на некоторые нужна регистрация через сайт.

«В меню» этого года - традиционные активности: мастер-классы, концерты, спектакли, музыкальные вечера и др. Специально для семей с детьми запустили проект «Семейные игры», в афише уже сейчас – игра в шашки для всех возрастов, викторина «Музыкальное лото», отработка бросков по хоккейным воротам (да-да, пусть даже на дворе лето), экскурсии, эстафеты и многое другое.

В разных районах города уже открылись летние кинотеатры: на Северном речном вокзале, в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле», в усадьбе «Воронцово» и др. В афише – новинки и классика отечественного и зарубежного кино, некоторые локации в этом году – pet-friendly, что значит, что туда можно прийти даже с домашним питомцем.

Для отдыха в знойные летние дни в столичных парках откроются 13 бассейнов с шезлонгами, «зонтиками», раздевалками и душем (в парке Горького, в парках «Ходынское поле», «Сокольники», «Серебряный бор» и др.) цены на входные билеты – от 400 рублей в будни за взрослый билет, от 250 – за детский, в выходные – 700 и 500 рублей соответственно.

ХВОСТАТЫЕ АРТИСТЫ

Парк «Сокольники» до 6 сентября превращается в яркую цирковую площадку. Шоу можно будет посмотреть бесплатно по регистрации на сайте, причем два: до 12 июля идет «Цирковая мистерия: хранители чудес», а с 16 июля до 6 сентября — «Огни большого цирка».

- Программы совершенно непохожи друг на друга, выступать будут наши ведущие артисты, - анонсировал глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный. - Конечно, мы покажем всеми любимых хищников. Также будут лошади, братья-шимпанзе Гермес и Самсон и дрессированные собаки Виктории Елисеенко.

До 12 июля в Москве также проходит Х фестиваль циркового искусства «Идол-2026», во время которого планируется выступление 170 цирковых артистов из 12 стран мира. С 4 июня начинается конкурсная программа, 7 июня – награждение победителей, а с 10 июня по 12 июля – череда гала-шоу победителей, цена билетов – от 1500 рублей, подробности – по ссылке .

АКТИВНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

140 площадок для занятий спортом откроются в летнем сезоне «Мой спортивный район», в том числе 16 – для занятий на крышах. Еще 57 площадок заработают от проекта «Спортивные выходные». Бесплатно, но по предварительной регистрации заниматься можно как «классическими» йогой, зумбой и фитнесом, так и более экзотическими инсайд флоу (направление йоги с танцами и музыкой), бути (интенсивная фитнес-тренировка на все группы мышц), джампингом (кардиотренировка на специальном батуте) и др.

На 10 городских пляжах («Серебряный бор», «Мещерское», «Левобережный» и др.) до 30 августа будут проводить бесплатные тренировки по зумбе, фитроку (это функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками), йоге и растяжке, плюс планируются игры и турниры по фрисби, тетерболу (мяч, привязанный на веревке, игроки пытаются первыми намотать на столб), пляжному теннису, пляжному волейболу и т.д. Подробности на сайте.

6 бесплатных скейт-парков открылись у «Московских сезонов» (кататься можно на скейтбордах, самокатах и роликах). А в «Лужниках» заработал экстрим-парк, где предлагают учиться, практиковаться и ставить рекорды на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах и беговелах. Зоны разбиты по возрасту и сложности, тренировки бесплатно проводят опытные спортсмены, для участия нужно заполнить анкеты и заранее зарегистрироваться .

Там же, в «Лужниках» в выходные прошел турнир по уличному баскетболу (он же – стритбаскет). «Не попали – не расстраивайтесь: до 30 сентября по Москве курсирует наш желтый автобус в рамках «Стритбаскет тура», мы заедем в каждый район, устроим турниры по баскетболу 3 на 3, выступление диджеев, конкурсы и розыгрыш призов. За расписанием следите на нашем сайте», - анонсировал руководитель Ассоциации уличного баскетбола Сергей Грунис.

ИЗУЧАЕМ ПОДМОСКОВЬЕ

Летом пройдут фестивали «Времена и эпохи», Международный московский джазовый фестиваль, «Русский КоТ», Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» и др.

Фестиваль «Театральный бульвар» уже стартовал с яркого перфоманса на Пушкинской набережной, впереди – череда выступлений известнейших актеров и театральных коллективов страны.

- А фестиваль «Усадьбы Москвы» в этом году расширил свою географию до 77 объектов, в число которых вошли и 5 усадеб за пределами Москвы - Ясная Поляна, Горки Ленинские, Даровое, Мелихово и Мураново, - объявила руководитель дирекции по специальным проектам Мостуризма Ирина Кокорева. - Мы вновь запускаем маршрут «Москва усадебная», за прохождение которого можно получить подарки. В городских усадьбах летом пройдут лекции, экскурсии, игры и мастер-классы на свежем воздухе. А на Манежной площади с 10 июня каждыи день можно примерить костюмы ушедшеи эпохи, сделать снимок в историческом фотоателье, насладиться атмосферои летнего сада.

А ЧТО ЕЩЕ

- Изюминка проекта «Лето в Москве» - возможность организовать собственное мероприятие. Причем бронируется подходящая площадка бесплатно через онлайн-сервис «Все на улицу!». Можно дать концерт, провести урок вязания, танцев или спортивную тренировку: каждая площадка на сайте «покажет», на сколько человек рассчитана и какое оборудование там есть.

- Традиционной частью летнего сезона остается благотворительность: это фестиваль «Город неравнодушных» , где можно больше узнать о деятельности НКО и выбрать себе питомца и «Домики добра», куда можно нести гуманитарную помощь детям и военнослужащим.

- В 5 парках Москвы («Ходынское поле», 50-летия Октября, в Таганском и Измайловском парках, а также в «Царицыно») пройдет фестиваль «Сады и огороды», где горожане, не заводя себе дачу, могут вырастить урожай по советам экспертов.