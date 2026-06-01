На Арбате поставили трехэтажную черешню: что разместят в гигантской ягоде

В Москве пару лет назад смекнули: чтобы заставить туристов и горожан проронить «ого!», нужно поставить в узнаваемой локации что-то яркое и большое. Поэтому в период фестивалей на пешеходных маршрутах стали появлялись большие коробки конфет, холодильники, клубники… На Арбате зимой ставили мандарин. А теперь на его место привезли черешню.

Ягодина, на вскидку, метров десять, а если считать от хвостика — то без малого 15. Достает до третьего этажа окрестных домов. Найти ее можно в середине пешеходной улицы, рядом с Театром Вахтангова.

В соцсетях уже хвастаются кадрами и ищут самый крутой ракурс на черешню. Если снимать с улицы, можно зацепить верхушку высотки Министерства иностранных дел. Если встать в прилегающих переулках получается довольно авангардно: на фоне старых доходных домов вдруг возникает яркий объект. На подходе к черешенке разбили цветник с зелеными арками.

Можно было бы и пошутить с серьезным лицом, что это памятник одной из главных летних ягод. Или даже одержимости, которая просыпается в едоках, стоит лишь купить подложку с черешней. Но разгадка более прозаичная: внутри плода на днях откроется площадка для городских фестивалей. Там планируют продавать свежие ягоды, фермерские продукты и сувениры.

Что касается настоящей черешни, ее на московских рынках уже продают. Везут из Турции, Узбекистана, Азербайджана. Правда, пока цены высоковаты и ягода не такая сладкая. С середины июня начнут завозить черешню с Кубани и новых регионов.

