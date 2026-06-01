В Москве стартовал седьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы»

О начале нового сезона сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Жители и гости столицы смогут посетить 60 исторических усадеб Москвы, а также культурные и туристические пространства. Среди новых мест — Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также кинопарк “Москино”. Всего фестиваль объединит 77 площадок», — отметил Мэр Москвы.

В этом году фестивальная программа охватит 36 площадок, где пройдут «Усадебные сезоны» — серия культурно-образовательных мероприятий. По выходным в исторических усадьбах будут организовывать пикники, лекции, тематические дискуссии и встречи книжного клуба.

Отдельную программу подготовили и в городских парках. На семи площадках посетителей ждут исторические игры, творческие мастер-классы, кинолектории и другие мероприятия. Организаторы рассчитывают, что гости смогут не только познакомиться с архитектурой и историей усадеб, но и почувствовать атмосферу летнего отдыха прошлых столетий.

Фестиваль впервые выйдет за пределы столицы

Одним из главных нововведений сезона станет расширение географии проекта. Впервые фестивальные мероприятия пройдут не только в Москве, но и в усадьбах Московской и Тульской областей.

«Впервые в этом сезоне фестиваль расширяет границы. Программа пройдет также в усадьбах Московской и Тульской областей, а спикеры из региональных усадеб примут участие в столичных мероприятиях. Готовим специальный маршрут по 25 историческим усадьбам Москвы. По пути гости узнают истории, связанные с литературой, музыкой, живописью, театром», — добавил Мэр Москвы.

«Москва усадебная»: прогулки по местам русской культуры

Одним из ключевых проектов сезона вновь станет маршрут «Москва усадебная», созданный совместно с приложением «Яндекс Go». Он приглашает гостей прогуляться по местам, связанным с музыкой, литературой и театром, где создавались известные произведения русской культуры.

Участники маршрута смогут обменивать билеты на специальные штампы и получать фирменные подарки фестиваля. В этом сезоне маршрут расширили — к нему присоединились пять известных усадеб из других регионов страны: Ясная Поляна, Горки Ленинские, Даровое, Мелихово и Мураново.

Организаторы отмечают, что увеличение числа площадок позволит сделать программу более насыщенной, а систему подарков — разнообразнее.

На Манежной площади откроется фотосалон фестиваля

Одной из центральных площадок фестиваля станет фотосалон «Усадьбы Москвы» на Манежной площади. Пространство оформят в стилистике конца XIX — начала XX века.

Гости смогут примерить исторические костюмы, сделать памятные фотографии в атмосфере старой Москвы и получить снимки в винтажном паспарту.

Кроме того, в фотосалоне посетителям будут выдавать карты маршрута «Москва усадебная», рассказывать о ключевых событиях фестиваля и мероприятиях в усадьбах, а также предложат отправить близким открытки с теплыми пожеланиями. Проект реализуется в партнерстве с Почтой России.

Фотосалон будет работать с 10 июня по 6 сентября 2026 года. В будние дни площадка откроется с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Пространство разместится по адресу: Манежная площадь, дом 1А.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проводится уже несколько лет и за это время стал одним из крупнейших культурных проектов города. За три года в его рамках прошло более 7,7 тысячи мероприятий, а число посетителей превысило 3,5 миллиона человек. Формирование новых туристических маршрутов и культурных пространств соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Чем запомнился зимний сезон фестиваля

Организаторы также подвели итоги шестого сезона фестиваля, который проходил с 1 декабря по 28 февраля. Одним из самых популярных проектов стал новый интерактивный маршрут «Москва усадебная».

Маршрут объединил 14 исторических особняков столицы — от известных музеев-заповедников до менее известных, но популярных среди любителей истории мест. В их числе — дом Хитрово, где расположена Мемориальная квартира А.С. Пушкина, дворец Разумовских, Дом-музей И.С. Тургенева и Музей-усадьба Толстого в Хамовниках.

Каждый участник получал специальную карту. Посетители проходили по отмеченным на ней точкам, приобретали билеты в кассах усадеб или через сервис Russpass и собирали штампы. Накопленные отметки можно было обменять на подарки — чай «Москва», фирменную термокружку и аудиоколонку. Кроме того, участники получали возможность принять участие в розыгрыше чаепития с актером Милошем Биковичем.

По данным организаторов, игровой формат помог привлечь новую аудиторию в исторические усадьбы. Маршрут пользовался популярностью у семей с детьми, студентов, пенсионеров и военнослужащих. Некоторые участники проходили его несколько раз.

Эффект отметили и сотрудники самих усадеб. Зимой посещаемость ряда исторических площадок выросла в 1,2–2 раза. Среди них — усадьба Васильчиковых, усадьба Лопухина — Станицкой и дом семьи Хитрово. Особенно заметный рост зафиксировал Дом-музей А.И. Герцена — число посетителей там увеличилось примерно в шесть раз.

«Мне очень нравится этот фестиваль. Посещаю его уже четвертый раз: два раза была летом и дважды — зимой. Маршрут отличный, чудесное мероприятие и для детей, и для взрослых. Все очень атмосферно, очень доброжелательные и отзывчивые сотрудники. К кому не обратишься — отвечают улыбкой», — рассказала жительница Москвы.

«Коломенское» стало флагманской площадкой зимнего сезона

Впервые у фестиваля появилась флагманская площадка — музей-заповедник «Коломенское». В течение всей зимы здесь работали ретрофотоателье, усадебная почта, тир, тематические фотозоны и пространства для прогулок.

По выходным для гостей проводили мастер-классы, экскурсии и выступления уличного театра. Центральным событием новогодних праздников стал дворянский бал, где посетителей учили танцевать полонез, мазурку и вальс. Во время Масленицы в «Коломенском» организовали народные гулянья и праздничный концерт.

Программа фестиваля вызвала интерес и у иностранных туристов. Площадку в «Коломенском» посещали студенты из Китая, путешественники из Индии, Австралии и Египта, а также иностранные блогеры.

Гости из Австралии рассказали, что приехали в Москву встречать Новый год и случайно попали на фестивальную площадку, где смогли познакомиться с русской культурой. Туристы с Урала отметили атмосферу праздника, а китайская студентка призналась, что больше всего ей понравилась усадебная почта, где она написала письмо.

Опера, фотосалоны и литературные гостиные

Еще одним заметным событием зимнего сезона стал оперный спектакль «Чаепитие с графиней», который представили в Петровском путевом дворце. Зрители смогли увидеть интерьеры исторического здания, обычно закрытого для свободного посещения, а также познакомиться с традициями московского чаепития в формате театрального путешествия.

В этом сезоне организаторы предложили гостям изучать историю столицы не только на площадках фестиваля. Для посетителей подготовили аудиогиды, подкасты, аудиоспектакли с озвучкой актеров театра и кино, а также онлайн-квесты с дополненной реальностью, проходящие по историческим районам Москвы.

Кроме того, фестиваль вышел за пределы исторических усадеб. Временные тематические пространства появились на центральных площадках проекта «Зима в Москве». Информационные зоны работали на Болотной площади и Тверском бульваре, а на Манежной площади открылся праздничный фотосалон «Усадьбы Москвы».

Там гости могли посетить ретрофотоателье, примерить костюмы прошлых эпох и сделать памятные снимки. Также на Манежной площади работали литературный салон «Серебряная роза», где актеры читали произведения начала ХХ века, и усадебная почтовая станция.

Среди гостей фестиваля были не только москвичи и туристы из российских регионов, но и иностранцы — посетители из Китая, Индии, ОАЭ, Вьетнама, Ирана, Сербии, Хорватии, стран СНГ и других государств.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» впервые прошел в 2023 году. За шесть сезонов к проекту присоединились более 50 исторических особняков, дворянских усадеб и царских резиденций.