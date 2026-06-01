«Это большая работа»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв запустил движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»

В Московской области продолжают достраивать новые участки ЮЛА - Южно-Лыткаринской автодороги. Это большой концессионный проект, который соединит 4-6-полосной дорогой сразу несколько муниципалитетов Подмосковья и разгрузит несколько федеральных трасс и МКАД. ЮЛА строят с участие федерального и регионального бюджетов в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сегодня губернатор Московской области запустил движение по еще одному участку автодороги - от Егорьевского шоссе до трассы М-12 «Восток» (она соединяет Москву с Казанью). Так что теперь автомобилисты получили возможность добираться от Балашихи до Ленинского округа, проезжая 23 километров без светофоров!

Специалисты подсчитали, что благодаря этому отрезку - вместе с ранее открытым участком от Володарского до Егорьевского - МКАД, Каширское шоссе, а также трассы М-2 (Крым), М-4 (Дон) и М-5 (Урал) смогут избавиться до 30% транзитного трафика!

- Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономики участки ЮЛА, - рассказал Андрей Воробьёв. - Потому что подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это еще 2 важных участка.

Андрей Воробьёв напомнил, что общая длина ЮЛА составит 45 километров. Еще около 20 километров дорог построят в качестве подходов к трассе - 10 современных транспортных развязок, 64 мостов, путепроводов и так далее.

- Это большая серьезная работа, которая ведется при поддержке Правительства, президентской программы по строительству и запуску концессионных дорог. И ЮЛА, пожалуй, один из самых значимых проектов. До этого мы открывали Егорьевский участок (отрезок от Володарки до Егорьевского шоссе, - Авт.). Видим там очень активное движение. Это значит, что дорога строится не зря, что это удобно для людей, что мы можем рассчитывать на новые предприятия, новые рабочие места.

ЮЛА, которая по сути станет южным дублетом МКАД, проходит по территории 4 городских округов Московской области - Ленинского, Лыткарино, Люберец и Балашихи. Ее полный запуск улучшит транспортное сообщение более 3,5 млн жителей Москвы и Подмосковья.