Волна на путевых стенах и плавающий свод: в чем суть необычного проекта станции «Новорижская»

Проект интерьера станции метро "Новорижская".

В Москве вовсю идет строительство станции метро «Новорижская» (ранее на схемах она обозначалась под названием «Ильинская»). Это 10-я по счету станция Рублево-Архангельской ветки, которая будет расположена за МКАДом между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

Недалеко от нее расположен музей-заповедник «Архангельское», который сильно повлиял на концепцию оформления будущей станции.

«Архангельское» известно еще со времен Ивана Грозного, тогда это было небольшое село с деревянным храмом. Земли не раз меняли своих хозяев – им владели князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Последние два рода с XVIII века как раз и построили постепенно красивейший архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма.

И при проектировании станции метро архитекторы старались «вписать» ее в культурный код этого места. Отсюда и плавные, волноообразные линии как на входной группе будущей станции метро, так и в ее подземной части.

- Колонны, перетекающие в потолок — это не просто модный прием. В классицизме «Архангельского» царит идея плавного перехода от земли к небу (колоннады, арки, своды). Здесь та же логика, но на языке современной архитектуры, - объяснил председатель Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев. - 3D-композиция в виде волны на путевых стенах – смелое и довольно практичное решение. «Волна» может читаться и как отсылка к изгибам рельефа усадебного парка, и как метафора движения поездов. А материал – анодированный алюминий прочен, не ржавеет, легко моется, а главное – на нем можно сделать перфорацию, а перфорированный металл гасит шум поездов.

Те же волны прослеживаются в дизайне пространства у эскалаторов и потолков вестибюля. Дальше все зависит от тонкости исполнения задуманного при воплощении его в жизнь:

- Важно, чтобы освещение не было холодным — теплый, приглушенный свет, послужит имитацией дневного и усилит ассоциацию с усадебной атмосферой. Такое освещение на ламельном потолке (это конструкция из подвесной системы и облицовочных панелей. Прим.автора) способно сотворить чудо и превратить потолок в плавающий свод, сотканный из света и тени, - как аллея в «Архангельском» в предзакатный час. Такая станция будет как будто бы не под землей, а под небом того самого парка, - считает Павел Авдеев.

Впрочем, до «колдовства» над отделкой станции пока что далеко.

- Сейчас от ст.м.«Рублево-Архангельское» в сторону ст.м.«Новорижская» движутся два тоннелепроходческих комплекса - «Александра» и «София», - рассказал гендиректор АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» Сергей Кидяев. - Им предстоит пройти 2,5 км в сложных гидрогеологических условиях. Для защиты тоннелей от влияния карстов приходится использовать высокоточную железобетонную обделку с дополнительной внутренней металлической оболочкой.

Одновременно идет работа в месте, где появится самая станция:

- Общая готовность станции сейчас оценивается почти в 30%. Там сейчас строители завершают земляные работы и продолжают монолитные: залита уже половина из запланированных 32,3 тысяч кубометров бетона, - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - Одновременно начали готовить котлован в том месте, где от станции пойдет соединительная ветка к электродепо.

Да-да, от ст.м.«Новорижская» сделают еще в 1,5 км путей к электродепо «Новорижское».