Город добрых дел

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Главное в работе социальной защиты — человек. Его уверенность в том, что в сложный момент рядом окажутся люди, которым не всё равно. Сегодня помощь в Москве — это пространство поддержки, уважения и заботы, которое опирается на современные технологии, умные решения и, главное, на тех, кто каждый день приходит на помощь.

Это большой коллектив неравнодушных людей, которые разделяют ценности помощи, сострадания и искреннего сервиса. Они поддерживают старшее поколение, москвичей с инвалидностью, семьи с детьми, многодетные семьи, участников СВО и их близких, ветеранов - всех, кто нуждается в их заботе. Главные принципы работы — быть рядом, когда нужно, и помогать так, чтобы человек чувствовал - его не бросят.

УЧАТСЯ ПОМОГАТЬ

Работа специалистов требует не только профессиональных знаний, но и особых человеческих качеств: эмпатии, терпения, умения слушать и слышать, искреннего желания помогать. Поэтому в структуре городского Департамента труда и социальной защиты населения работает единственный в стране Московский колледж социальных профессий имени Е.И. Холостовой. Студенты и сотрудники называют его Колледжем добрых дел.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Это флагманское образовательное учреждение, которое более 30 лет готовит высококвалифицированные кадры для социальной отрасли Москвы. Девиз колледжа: «Учим помогать людям». Здесь не просто дают знания, а создают особое профессиональное сообщество, в котором каждый понимает значимость своей будущей работы. В колледже применяется практикоориентированный подход — 70% занятий направлены на отработку теоретических знаний на практике.

«В социальной защите Москвы сегодня работает почти 45 тысяч специалистов самых разных профессий. Они поддерживают семьи, помогают старшему поколению сохранять активность, содействуют москвичам в трудоустройстве, сопровождают пациентов в больнице, заботятся о детях, лишенных родительской опеки. Именно благодаря этим людям социальная защита становится не набором услуг, а системой заботы, которая строится вокруг конкретного человека. Настоящим департаментом добрых дел! Хочу от всей души поздравить с праздником всех сотрудников системы социальной защиты города», - сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

За последние годы соцзащита Москвы прошла большой путь. Город создал уникальную экосистему помощи — от рождения человека и на протяжении всей его жизни. Москва первой в стране открыла Социальное казначейство и Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Изменила подход к работе службы занятости, реформировала надомное и стационарное обслуживание, внедрила новые цифровые решения.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Для желающих освоить новую специальность – начал работу уникальный центр практического обучения «Профессии будущего» в ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках. Там можно получить востребованную специальность максимум за три месяца или повысить квалификацию.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Также с 2023 года на базе центра «Профессии будущего» в партнёрстве с московскими колледжами реализуется программа комплексной профориентации для девятиклассников. С начала этого года проект расширили на учеников 10 и 11 классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей.

«Главное - помочь человеку увидеть свои сильные стороны»

Александра Комарова, карьерный наставник центра «Профессии будущего»:

- Раньше я работала координатором: управляла людьми и процессами и видела, как правильно выстроенная коммуникация и мотивация влияют на результат. Мне всегда было интересно не просто ставить задачи, а раскрывать потенциал человека. И когда появилась возможность стать карьерным наставником, я поняла, что это тот же самый навык — помогать людям увидеть свои сильные стороны, грамотно их представить и найти ту точку, где они будут эффективны. Кроме того, мне очень нравится анализировать данные и видеть конкретный результат своей работы. Когда человек, которого ведёшь, выходит на работу в два раза быстрее, это отличная обратная связь, которая подтверждает, что я делаю всё правильно.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Город помогает жителям в самых разных ситуациях. Для семей с детьми работают семейные центры. Медиаторы помогают в разрешении конфликтов. К тем, кому нужна помощь на дому, приходят социальные работники. Услуги органов опеки теперь доступны и в семейных центрах, и во флагманских центрах «Мои Документы».

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Умею находить нестандартные решения в самых неожиданных обстоятельствах»

Анна Смирнова, советник Территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 3:

- Всегда чувствовала, что хочу помогать людям, особенно детям. В детстве я мечтала стать врачом, но потом поняла, что моя сила – в другом. Я видела, как много вокруг детей, которым нужна поддержка, защита, просто любящая семья. И я решила, что могу быть тем человеком, который поможет им найти этот путь. Примером для меня стала моя бабушка. Она была очень доброй и отзывчивой женщиной, всегда готова была выслушать и поддержать. Я видела, как много значит для внуков ее простое участие. И я стараюсь быть таким человеком для тех детей, которые в этом нуждаются, чтобы они знали, что они не одиноки в этом мире.

Вспоминаю часто один их моментов в моей работе –мне удалось помочь семье, которая оказалась на грани отчаяния. Мама одна воспитывала детей, осталась без работы, без денег и была готова отдать их в социальный центр. Мы вместе прошли через всё это и помогли ей сохранить семью. И когда я увидела, как эта женщина обнимает своих детей, как в ее глазах снова зажегся огонек надежды, – это было бесценно. Работа научила меня гибкости и умению находить нестандартные решения в самых неожиданных обстоятельствах.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Одним из ключевых городских проектов и крупнейшим в России для старшего поколения остаётся «Московское долголетие». Это обширная инфраструктура для здорового долголетия и сообщество активных москвичей «серебряного» возраста. Сегодня в городе работают более 140 центров московского долголетия, больше тысячи партнёров сотрудничают с проектом.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Проект «Московское долголетие» несет важную миссию»

Дарья Болгова, руководитель Центра московского долголетия:

- Моя история началась ещё в детстве. Я росла в многодетной семье и часто бывала в социальном центре, там же работала моя мама. Во время этих посещений мы с друзьями устраивали кукольные представления для людей старшего возраста, участвовали в организации мастер-классов и концертов.

Тогда я ещё не знала, что работа со старшим поколением станет для меня чем-то гораздо большим, чем просто профессия. В 2021 году я пришла работать в «Московское долголетие» и с этого момента моя жизнь изменилась. Вместе с участниками мы выезжали на мероприятия, различные выступления, занимали призовые места. Наблюдая за участниками, я всё больше понимала, что моя работа действительно делает их жизнь ярче, интереснее и насыщеннее. Многие делились своими историями о том, как смогли в проекте заново обрести себя. Сегодня я искренне горжусь своей работой и тем, какую важную миссию несёт проект «Московское долголетие».

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

КСТАТИ

За последние годы в Москве появились межведомственные проекты, дающие людям еще больше возможностей для заботы о людях. Например, «Социальная помощь в больницах», психологическая поддержка людей с онкологическими заболеваниями, уникальные центры ранней помощи для малышей и их семей.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Под особой защитой города находятся ветераны Великой Отечественной войны. А поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является абсолютным приоритетом Правительства Москвы. Столица стала первым регионом в стране, создавшим Единый центр поддержки. В нем оказывают комплексную помощь участникам СВО и членам их семей, а также реализуют программу возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Видеть, как твоя помощь меняет жизнь людей к лучшему — бесценно»

Юлия Бузмакова, социальный работник «Мой социальный помощник» (ВАО):

- После нескольких лет работы бухгалтером, занимаясь цифрами и отчетами, я осознала, что хочу реализовать себя иначе. Несмотря на стабильность и комфорт в этой профессии, я чувствовала, что могу приносить больше пользы людям и обществу.

С детства я была общительным человеком и всегда стремилась помогать окружающим. Еще в школе я помогала соседским бабушкам — носила сумки, ходила за хлебом, выносила мусор, ведь меня воспитывали так: если можешь помочь — не проходи мимо. В институте я стала волонтером, помогала пожилым людям, людям с особенностями здоровья, а также приютам для животных. Этот опыт приносил мне радость и удовлетворение.

Решение сменить профессию было сложным, но осознанным шагом — отказаться от привычного ради возможности заниматься тем, что действительно вдохновляет. Теперь я тружусь социальным работником и понимаю, что выбрала правильный путь.

Видеть, как твоя помощь меняет жизнь людей к лучшему — бесценно. Особенно трепетно отношусь к общению с ветеранами — это возможность подарить им тепло и внимание в знак благодарности за их подвиг.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

ВАЖНО

Город оказывает комплексную поддержку и людям с особенностями здоровья. В Москве работают 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, многофункциональный Ресурсный центр для инвалидов, Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«В основе работы — индивидуальный подход»

Владимир Рябов, руководитель отделения реабилитации/абилитации Московского городского центра реабилитации:

- Свой путь в социальной сфере я начал как врач физической и реабилитационной медицины. В основе моей работы — индивидуальный подход. Специалисты центра рассматривают состояние здоровья человека, его образ жизни, привычки и цели, чтобы выстроить эффективный маршрут восстановления. Один из показательных случаев — пациент с межпозвоночной грыжей, у которого была сильная боль, движения давались с трудом. В центре был проведён мультидисциплинарный консилиум: специалисты изучили ситуацию и разработали программу реабилитации, ориентированную на конкретного человека. Пошаговая работа — дозированные нагрузки, укрепление мышечного корсета, коррекция двигательных стереотипов и постоянная обратная связь — позволили добиться результата. Через несколько месяцев человек вернулся к привычной жизни.

Сегодня я координирую работу команды специалистов - реабилитологов и развиваю подходы, направленные на повышение качества жизни людей.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Сотрудники соцзащиты Москвы не только сами заботятся, но и учат заботе тех, кто ухаживает за своими близкими. Например, на занятиях проекта «Школа родственного ухода» учат как обеспечить правильный уход, как обустроить безопасное пространство в квартире, использовать технические средства реабилитации, а также как самому оставаться в ресурсном состоянии и избежать эмоционального выгорания.

А еще в столице работает уникальный Симуляционный центр на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Здесь обучают навыкам профессионального ухода за маломобильными людьми.

Для тех, кому нужен круглосуточный уход, работают комфортные геронтологические центры.

ЦИФРЫ

Почти 45 тысяч человек трудятся в сфере социальной защиты Москвы. Они оказывают поддержку каждому третьему жителю столицы.

Все больше мужчин выбирают для себя социальную сферу – в системе соцзащиты их трудятся около 20%.

Ещё около 20 процентов сотрудников — люди до 35 лет. Отрасль растёт и молодеет.