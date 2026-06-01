Коммунарка будущего покажет редкие музейные экспонаты из запасников главных музеев страны

6,28 млн квадратных метров недвижимости, знаменитая больница и новые линии метро: поселок Коммунарка в состав Москвы вошел лишь в 2012 году, а как отдельный район существует вообще только с 2024 года — а сколько всего здесь уже сделано!

И то ли еще будет.

— Население Коммунарки превысило 180 тысяч человек и продолжает активно расти, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Сегодня в Коммунарке и ее окрестностях открыты 10 станций метро, но этого недостаточно, поэтому мы строим еще три станции Троицкой линии: «Сосенки», «Ракитки» и «Десна». Открыть их планируем в 2029 году.

Одновременно в районе прокладывают новые дороги и реконструируют уже существующие, по ним планируется запустить новые автобусные маршруты.

В планах — строительство еще 1,2 млн квадратных метров жилья к 2040 году, поэтому власти заранее продумали, как развивать социальную, образовательную и культурную составляющую района: здесь появятся детсады, магазины, школы, больницы, бассейны, офисы. И не только:

— В Коммунарке построим несколько уникальных объектов: Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс, суперколледж, новый кампус университета МГТУ «СТАНКИН» с общежитиями и физкультурно-оздоровительный комплекс для студентов, — объявил глава города.

Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс разместят на Юдинском бульваре. По проекту это 5-этажное здание для 6000 посетителей в сутки. Привлекать их будет искусство: внутри обустроят крупнейшее открытое фондохранилище сразу нескольких федеральных и городских музеев, в том числе Третьяковской галереи. Показывать будут редкие экспонаты, которые до этого годами лежали в запасниках.

Суперколледж, анонсированный мэром, — это один из 14 объектов сферы образования, которые сейчас строятся в Коммунарке. Суперколледж — это 4 башни на общем основании площадью 113 тысяч квадратных метров. Он даст возможность учиться в самых современных лабораториях сразу для 16 тысяч студентов по 7 востребованным направлениям: строительство, промышленность, информационные технологии, транспорт, образование, креатив и гостеприимство, финансы и торговля.

Новый кампус университета МГТУ «СТАНКИН» с общежитиями в районе по плану появится к 2030 году. Он предназначен для 11,5 тысяч студентов, которые учатся по направлениям робототехника, автоматизация, информационные системы и станкостроение. Поэтому для них тут же построят свое конструкторское бюро, высокотехнологичные производства и зоны для финальных испытаний своих разработок.

А чтобы студенты суперколледжа и МГТУ «СТАНКИН» «прокачивали» не только ум, но и тело, для них возведут современный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров с бассейном, легкоатлетическим манежем, беговыми дорожками, скалодромом и своим катком.