Вторник, 2 июня, порадует москвичей по-настоящему летней и спокойной погодой. После понедельничных кратковременных дождей погода в Москве наладится: синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков и комфортную температуру. Это отличный день для прогулок, встреч и любого времяпрепровождения на свежем воздухе.

Погода в Москве 2 июня 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +18…+20 градусов. Это комфортная летняя температура, не слишком жаркая и не холодная. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11°С. Суточный перепад будет значительным, что характерно для ясной погоды, так что вечером может быть прохладно. Ветер северо-западный и западный, 5–10 м/с — приятный, легкий бриз.

Осадки в Москве 2 июня 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Главная радость этого дня — отсутствие осадков. Ни дождей, ни гроз не ожидается. Ночью также будет переменная облачность без осадков. Это отличная новость для тех, кто планирует прогулки, работу на улице или просто хочет насладиться летней погодой.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер во вторник будет северо-западным и западным со скоростью 5–10 м/с — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление продолжит расти по сравнению с понедельником и достигнет 749 мм ртутного столба днем и 750 мм ночью. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на вторник нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с дождями, а пешеходы могут смело оставлять зонты дома — осадков не ожидается.

Погода в Москве 2 июня — это идеальный летний день: тепло, солнечно и сухо. Переменная облачность не испортит настроение, а комфортная температура располагает к прогулкам в парках, походам в кафе на летних верандах и просто наслаждению жизнью. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в среду, и в четверг, а к выходным станет еще теплее — до +27 градусов.