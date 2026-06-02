Шерше ля шар: В столичных парках набирает популярность французская игра

Були (металлические шары) на маркетплейсах можно купить за 1500 рублей. Но на тренировках вам все необходимое дадут бесплатно. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Забава похожа на наши городки: только кидать нужно не биты, а тяжелые металлические шары. Спорт - а это именно он и по официальным регламентам, и по духу - довольно простой и затягивающий. В этом году площадка для петанка открылась в парке «Ангарские пруды».

Приезжаю на «арену». Поле на опушке парка усыпано мелким щебнем. Игроки потихоньку подтягиваются: есть и сыгранные компании, и неофиты, которые приходят попробовать. Спортивной формы и какого-то снаряжения с собой брать не нужно. В идеале одеться надо так, чтобы кофта или куртка не сковывали махи руками.

ПРОСТЕЙШИЕ ПРАВИЛА

Занятия ведут Виталик и Лена. Хотя уместнее их было бы называть полными именами, да еще и отчество прибавить. И вообще средний возраст игроков за 50+, а то и выше. Но никакого снобизма нет - все общаются на равных и живо подключают новеньких к игре. Чтобы вы не думали, что играют в петанк только люди, умудренные жизнью, заметим, что приходили и молодые семьи с ребятней.

- У нас есть и шестилетки, и 87-летний «атлет», - рассказывают игроки. К слову, сами себя они в шутку называют «петанк-маньяками». Как бы подчеркивая, что для них это больше, чем спорт. Гоняют на турниры по стране и миру. Раньше по Европе, а сейчас в Азию.

Правила игры простейшие. Можно играть один на один, два на два и три на три. Встаешь в стартовый круг, за который нельзя заступать. Первым бросаешь кошонет (слово, как и сама игра, из Франции) - маленький красный шарик, вроде попрыгунчика. Он приземляется и становится эдакой мишенью. Дальше игроки по очереди метают були - металлические шары. Весят они по 600 - 800 граммов. Профи выбирают вес и рисунок шарика под себя, но новичкам этим можно не заморачиваться.

Автор материала всего за полчаса игры обрел уверенность в своих силах. Петанк очень демократичен к новичкам. Фото: Личный архив Андрея Абрамова

ЖИР НЕ ГОРИТ, НО ГОЛОВА РАБОТАЕТ

Техники броска разные. Базовая: когда шар бросают не как обычный мячик, а ведут руку словно маятник, ладонью вниз и затем выбрасывают буль вперед. Есть в этом что-то от супергеройского жеста. Как и в любом спорте, с опытом приходит сонм премудростей: как позиционировать тело, держать корпус, довернуть бедро…

И вот что самое круто: чтобы получить удовольствие, можно плюнуть на все это и просто бросать. Главное, чтобы шар упал как можно ближе к кошонету. Очки считают, как в керлинге: чьи мячики оказались ближе, тот и получает баллы.

После первых пристрелочных раундов включается голова. Начинаешь думать: может, тебе не метать следующий буль к кошонету, а лучше вытолкнуть шар соперника подальше? Или подтолкнуть кошонет к своим. То есть весь матч можно выстраивать собственные шары вокруг красненького попрыгунчика, а оппонент последним броском толкнет его к своей «железной гвардии» - и ты в пролете.

Жиросжигающим спорт не назовешь, но двигаться и разгонять кровь он помогает. Во-первых, чтобы поднимать шарики, нужно постоянно приседать или наклоняться. Во-вторых, сами броски пусть и не очень сложны, но все лучше, чем по смартфону пальцем тыкать. Плюс постоянно ходишь по площадке туда-сюда, собирая були, оценивая ситуацию у кошонета.

Я включал фитнес-браслет за игрой. За час - 200 ккал. По сути, как часовая прогулка, но со здоровым азартом.

КОНКРЕТНО

Где поиграть

В парке «Ангарские пруды» (м. «Яхромская») со стороны ул. 800-летия Москвы каждое воскресенье с 12.00 до 17.00. Площадка будет работать до 7 сентября. Участие бесплатно.

Воронцовский парк (м. «Новаторская») - площадка для участников «Московского долголетия» в Итальянском саду. Бесплатные игры по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00. Запись по телефону 8 (985) 543-30-07.

Кафе Cochonnet в парке Горького (м. «Парк культуры»). 1200 руб/ч аренда дорожки для игры и 4000 - 5000 руб. занятие с инструктором.

Крытая площадка в петанк-клубе «Новая заря» - ул. Павла Андреева, 23 (м. «Серпуховская»). Работает в формате секции (участники скидываются на оплату помещения), но можно арендовать и для индивидуальной игры. Запись по телефону 8 (916) 681-13-91.