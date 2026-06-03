Цикличность жизни в каждом кадре: мифы коренных народы Севера вдохновили «Газпром нефть» на создание арт-проекта

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Проект «Родной Север», который представили сегодня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, стал своего рода визуальным обращением, посвященном культурному коду и мифологическим воззрениям хантов, манси, ненцев и селькупов. Эти северные этносы, общая численность представителей которых не превышает и ста тысяч человек, на протяжении многих веков живут на просторах Крайнего Севера — там, где сейчас расположены главные нефтедобывающие активы компании «Газпром нефть».

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Оригинальная цилиндрическая конструкция стенда трансформировалась в бесконечную экранную поверхность, символизирующую замкнутый круг северного бытия. Сказания четырех народов сплетаются в единую историю о рождении мира. Здесь можно увидеть предания и о гигантском мамонте, и небесном олене, и священной гагаре, которые объясняют, как появилась земля и различные природные феномены. Визуальный ряд выполнен в технике покадровой анимации, стилизованной под традиционные ремесла: искусство бисероплетения, обработку меха, резьбу по дереву и кости. Аниматоры студии radugadesign мастерски воплотили художественные образы, созданные на основе этнографических материалов, собранных учеными и добровольцами при содействии «Газпром нефти».

В дни форума в онлайн-кинотеатрах состоится премьера мультфильма «Родной Север», над которым «Газпром нефть» работала совместно с группой компаний «Рики» — создателями таких известных мультипликационных проектов, как «Фиксики» и «Смешарики». Лента развивает темы, заложенные в арт-проекте, и апеллирует к эстетике ручной авторской анимации. По сюжету, современный путешественник, попав в снежную бурю, через знакомство с мифологией и мировоззрением жителей Крайнего Севера приходит к переосмыслению собственной жизни.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Автор идеи, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил: «Мы работаем на Севере несколько десятилетий, и он стал для нас важной частью жизни. Но мы на Севере не только работаем – мы поддерживаем коренные народы, помогая кочевым семьям сохранять привычный уклад жизни, но при этом использовать современные технологии». Он также рассказал, что компания уже несколько лет создает аудиобиблиотеку северного фольклора на основе сказок местных жителей. По его словам, арт-проект «Родной Север» стал продолжением исследования этнографии коренных народов, но уже с помощью языка анимации, и через северные сказания предлагает посмотреть на этот регион с суровым климатом по-новому.

Впечатлениями от проекта поделилась представительница ненецкого народа из Салехарда Галина Ядне: «Я испытала чувство гордости, что так красиво показали нашу культуру».

У неё масса знакомых среди местных жителей. Многие из них - оленеводы и их дети, которые продолжают поддерживать вековой уклад кочевой жизни. Галина выразила признательность работающим на Ямале компаниям, которые относятся с уважением, берегут культуру коренных народов и реализуют такие интересные проекты, которыми будет гордиться молодёжь.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Режиссер группы компаний «Рики» Матвей Лашко пояснил, что их команде удалось создать неповторимый визуальный язык, где современная цифровая графика соседствует с ручной покадровой анимацией и народными ремеслами. Он также подчеркнул, что в анимационных сюжетах нашли отражение накопленные при поддержке «Газпром нефти» библиотеки сказок и легенд, картины из художественных мастерских и современные интерпретации традиционной одежды.

Креативный директор студии radugadesign Иван Нефёдкин рассказал о техническом решении: «Нам удалось перенести замысел аниматоров на цилиндрический медиафасад, превратив его в бесконечный экран. Получилось зацикленное повествование, где каждая деталь помогает зрителю погрузиться в историю». По его мнению, проект выделяется на фоне деловой атмосферы форума, позволяя участникам ненадолго остановиться и прочувствовать ритм Севера.