Собянин: На северо-востоке Москвы построена новая школа

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир Новиков/Пресс служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 3 июня, приехал в новую школу на Складочной улице в районе Марьина Роща. Там он пообщался с педагогами, родителями и учениками.

«Поздравляю с новосельем! - сказал Собянин на встрече с жителями. - Много благоустраиваем ваш район, много делаем для транспорта, социальной инфраструктуры, станцию Большой кольцевой линии метро ввели, станции МЦД, по улице Трифоновская восстановили исторический трамвай до Белорусского вокзала».

Мэр напомнил, что реконструировали две поликлиники - детскую и взрослую.

«Сейчас реконструируем еще школу здесь одну, много другое делаем, чтобы вам здесь было комфортно жить», – добавил Собянин.

КОНКРЕТНО

Новое школьное здание было построено за счет инвестора по проекту создания жилого комплекса «Шереметьевский».

Этот корпус включат в состав школы «Марьина Роща» имени Орлова. На четырех этажах в нем разместились:

- универсальные и специализированные учебные кабинеты;

- лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, робокласс, медиатека;

- спортивные залы и многофункциональное многосветное пространство.

Классы начальной школы находятся в отдельном блоке. Благодаря этому дети из младших классов не пересекаются с теми, кто учится в основной и средней школе.

Первых учеников новый корпус школы «Марьина Роща» имени Орлова должен принять 1 сентября 2026 года.

ЧТО ЕЩЕ

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что уже почти построены три детсада в районах Отрадное (Сигнальный проезд, д. 16, стр. 3), Останкинский (ул. Сельскохозяйственная, д. 39а) и Алтуфьевский (Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/7). В целом они рассчитаны на 650 мест. Инвесторы передадут их безвозмездно в систему образования Москвы.